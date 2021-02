PEUGEOT A OFFICIALISÉ SON LINE-UP DE PILOTES POUR SON PROGRAMME ENDURANCE HYPERCAR

Après avoir dévoilé les premières images de son prochain prototype Hypercar en décembre dernier, puis les caractéristiques de sa chaîne de traction LMH, Peugeot Sport a annoncé aujourd’hui lundi 8 février 2021, les noms des sept pilotes qui vont courir dans le cadre de son programme d’endurance mondial WEC.

Les sept pilotes confirmés par la marque française sont le Français Loïc Duval, le Britannique Paul di Resta, les Danois Mikkel Jensen et Kevin Magnussen, l’Américain Gustavo Menezes et le Français Jean-Eric Vergne. Le Britannique James Rossiter a été désigné pilote officiel de réserve et de simulateur de l’équipe.

Dès cette année 2021, la formation de six pilotes titulaires et du pilote de réserve, également retenu pour le simulateur va contribuer au développement de l’Hypercar ainsi qu’aux différentes étapes de construction du programme avec les équipes de Peugeot Sport.

Jean-Marc Finot, Directeur de Stellantis Motorsport explique:

« Le lien entre tous les acteurs du projet est essentiel. Outre la performance, dans nos critères de sélection et lors de nos entretiens, nous avons beaucoup insisté sur le lien entre chacun, leur état d’esprit et leur capacité à travailler ensemble, à fédérer, stimuler et pousser l’équipe. Cet aspect humain est primordial en endurance. Il était aussi essentiel qu’ils nous démontrent leur motivation pour faire de cet engagement leur priorité et non une simple étape de leur carrière. »

Quant à Olivier Jansonnie, le Directeur Technique du programme WEC de Peugeot Sport, lui, il confie :

« Nous avons regardé tous les championnats d’endurance sur les cinq dernières années. Le résultat brut en course ne fut pas l’élément essentiel. Nous avons également étudié la vitesse, la constance et la fiabilité d’un grand nombre de pilotes, parce que nous voulions une composition complémentaire, éclectique mixant jeunes espoirs, pilotes expérimentés mais aussi des pilotes reconnus pour leur qualité de développement, notamment dans le domaine de l’hybridation. »

Frédéric Lequien, le Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance WEC, indiquant :

« Peugeot annonce une formation de pilote extrêmement solide pour son retour en WEC et c’est fantastique de voir la marque progresser rapidement sur son projet Hypercar. La performance et l’expérience des pilotes choisis sont incomparables et ils constitueront certainement une force avec laquelle il faudra compter. Nous souhaitons à Peugeot de poursuivre avec succès son programme de développement et nous avons hâte de les accueillir sur la grille en 2022. »

Rappelons que le prototype Peugeot devrait entamer ses débuts en piste à la fin de la saison 2021 et que son apparition en course est programmée pour la saison 2022!

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM