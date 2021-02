LEWIS HAMILTON RESIGNE MAIS POUR LA SAISON 2021 SEULEMENT !

L’écurie Mercedes a annoncé ce lundi 8 février 2021 la prolongation du contrat de son pilote le multiple Champion du monde – sept titres à égailté avec Michael Schumacher – le Britannique Lewis Hamilton, mais seulement pour une saison, 2021.

Après de trés longues semaines d’attente, on sait désormais que la carriére de Lewis Hamilton en F1 est prolongée d’au moins un an. Le septuple Champion du monde a en effet prolongé son contrat et poursuit donc l’aventure et la formidable histoire avec Mercedes.

L’annonce en a été faite à la mi-journée par l’écurie Allemande via les réseaux sociaux. Le long feuilleton autour de la prolongation ou non de la carriére du Britannique, pilote chez Mercedes depuis 2013, a donc enfin pris fin.

Mais, Hamilton, âgé de 36 ans – il est né le 7 janvier 1985 – ne s’est à nouveau engagé que pour un an car il n’a signé que pour une saison, ce qui entretient donc toujours le flou sur son futur à plus long terme en Formule 1.

« Je suis excité à l’idée de débuter ma neuvième saison avec tous mes coéquipiers chez Mercedes. Notre équipe a accompli des choses incroyables et nous avons hâte de construire les succès du futur. Nous allons aussi continuer à progresser, sur et en dehors de la piste. »

Et il enchaîne et lâche:

« Je suis également très déterminé à poursuivre le processus pour accentuer la diversité dans les sports mécaniques, et je suis reconnaissant envers Mercedes de m’avoir soutenu pour corriger ce problème,. Je suis fier d’annoncer que nous allons ouvrir une fondation dédiée à la diversité et l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble, et j’ai hâte de reprendre la piste en mars. »

Pour sa part Toto Wolff, le patron de l’équipe Mercedes AMG Petronas a ajouté

« Notre histoire commune depuis huit ans fait partie des livres d’histoire, et nous sommes heureux de pouvoir écrire quelques chapitres supplémentaires »

Avant de préciser:

« Nous avons toujours été d’accord avec Lewis pour continuer ensemble, mais la saison 2020, très inhabituelle, nous a contraints à prendre plus de temps pour arriver au bout du processus de prolongation. Ensemble, nous avons décidé de poursuivre notre relation sportive une saison de plus, mais aussi de lancer un projet à plus long terme afin d’accentuer la diversité dans notre sport. Lewis détient les records les plus fabuleux de la F1, et il est un remarquable ambassadeur de notre marque. Notre histoire commune depuis huit ans fait partie des livres d’histoire, et nous sommes heureux de pouvoir écrire quelques chapitres supplémentaires. »

Rappelons et concluons en rappelant qu’au volant des Mercedes, Lewis Hamilton a décroché 74 victoires, six titres mondiaux, 72 poles et 116 podiums, en huit saisons.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM