L’EQUIPE AKKA MERCEDES EN FORCE EN GT4 AVEC QUATRE EQUIPAGES

L’équipe AKKA-ASP alignera quatre voitures cette saison dans le Championnat de France FFSA GT – GT4 France 2021 Trois Pro-AM et une Silver, du très haut niveau dans les rangs AKKA-ASP donc !

Fidèle au Championnat hexagonal, la structure de Jérôme Policand, AKKA-ASP, basée à Rabstens prés d’Albi dans leTarn, alignera effectivement en 2021, quatre Mercedes-AMG GT4, trois sont engagées en catégorie Pro-Am et une en catégorie Silver.

En prenant d’assaut les pistes Françaises et l’une Belge, l’armada Rabastinoise sera redoutable. Redoutable d’expérience mais aussi grâce à des équipages affûtés et pour la plupart inédits sous ses couleurs, sauf… l’inamovible duo composé de Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla.

Du 3 au 5 avril, les Coupes de Pâques de Nogaro marqueront le lancement d’une saison 2021 composée cette année de six manches.

Après le Gers, cap sur la piste Nivernaise de Magny-Cours (7-9 mai) dans le cadre du GT World Challenge Europe, puis retour ‘à la maison’ avec l’épreuve régionale d’Albi (4-6 juin).

Ensuite, petite incursion en Belgique à l’occasion du SRO Speed Week sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps (23-25 juillet) avant la manche Gardoise à Lédenon (27-29 août) et la finale sur le circuit Varois du Paul Ricard, à l’occasion du SRO Racing Festival (1er/3 octobre).

Plus que jamais, le plateau 2021 s’annonce relevé et la compétition surement extrémement disputée…

Côté AKKA-ASP, le GT4 sera, on l’a dit, cette saison de très haut niveau, d’autant plus que deux de ses équipages réaliseront un double programme, alternant entre le Championnat Français et celui du GT4 European Series…

INSÉPARABLES… Jean-Luc BEAUBELIQUE / Jim PLA – Mercedes-AMG N°87

Honneur à l’emblématique tandem de l’écurie qui entamera cette année sa quatrième année de collaboration… Au terme d’une saison 2020 relativement courte mais d’une grande intensité et malgré trois victoires au compteur, Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla ne se sont pas montrés assez régulier pour rafler le titre mais leur niveau de performance a été incontestable.

Solide, l’équipage Pro-AM de la 87, qui se connaît sur le bout des gants, ne manque jamais de menacer l’ordre établi en déjouant souvent les pronostics. Cette année encore, ils seront de solides candidats à la couronne finale dans la catégorie.

En plus du Championnat de France, le duo participera cette saison aux six manches de l’European GT4 Series. Après un galop d’essai sur la finale 2020 disputée sur le circuit Paul Ricard, et deux victoires nettes en Pro-AM sur les deux courses, l’équipage devrait rapidement être dans le coup. Ce double programme, dense et intense ne devrait pas manquer d’intérêt.

DUO INÉDIT ET …EXPLOSIF ! Fabien BARTHEZ / Thomas DROUET – Mercedes-AMG N°16

Tous les deux fidèles à l’équipe de Jérôme Policand, ils ne se sont exprimés que ponctuellement dans le même habitacle. A leur actif en commun en 2020, la version automnale des 24 Heures de Spa et un podium sur l’épreuve GT3 du Nürburgring. Pour la première fois, Fabien Barthez, Champion de France FFSA GT 2013 et Thomas Drouet, quatrième du Championnat de France GT4 Silver 2020, seront associés sur une saison complète.

Un pilote Pro et un pilote AM, une détermination commune, une pointe de vitesse incroyable et deux tempéraments bien trempés. Pour cet équipage 100% sud-ouest (Ariège et Gers), 2021 pourrait être une année inoubliable sur la Mercedes-AMG GT4 Matmut-AKKA-ASP N°16…

EXPÉRIENCE ET PRÉCISION, LA PISTE A SUIVRE…Eric DEBARD / Simon GACHET – Mercedes-AMG N°81

Le troisième équipage Pro-AM AKKA-ASP n’est pas tout à fait inédit, avant tout parce qu’il entame cette année sa troisième saison commune mais aussi parce que l’un de ses pilotes connaît très bien l’équipe. Éric Debard, Champion de France GT en … 2009, longtemps pensionnaire du Team AKKA-ASP fait son grand retour accompagné de l’expérimenté et talentueux pilote Isérois, Simon Gachet, Champion 2020 Silver Cup (Sprint) du GT World Challenge Europe et vice-champion overall Silver.

Evoluant tout autant sur les circuits Français que sur les pistes européennes, en GT4 ou en GT3, ces deux pilotes ont déjà prouvé leur compétitivité en s’offrant titres, victoires ou podiums. La Mercedes-AMG GT4 #81 sera à suivre de près…

CATÉGORIE SILVER… DU TALENT, DU TALENT… Paul EVRARD / Timothé BURET – Mercedes-AMG N°88

L’unique équipage Silver du Team AKKA-ASP portera le N°88. Pour ce duo totalement inédit aux trajectoires distinctes, le mélange pourrait s’avérer … détonant.

Karting, monoplace, endurance, GT, Timothé Buret dispose d’une vision large et complète de la course sur circuit, au niveau national et international. Après la monoplace aux Etats-Unis, suivie de quatre saisons en endurance (dans le sillage du team Panis-Barthez), le Montpelliérain a changé de trajectoire en 2020 en abordant le GT World Challenge Europe et la GT3 (8ème GT World Challenge Europe Endurance Cup Silver). Pour ce pilote très expérimenté, le Championnat de France sera une première.

Paul Evrard a quant à lui découvert l’automobile et le GT lors de la finale du championnat de France GT4 en 2019. Un saut dans le grand bain (après une riche carrière en karting) qui s’est directement soldé par une victoire en catégorie AM.

Autant dire que l’entrée dans l’arène de ce pilote natif de Caen a été remarquée. La saison dernière, son engagement sur la saison complète, en catégorie Silver, lui a permis de terminer dans le Top 6 du championnat de France. Deux approches différentes mais une expérience commune du karting pourrait faire parfaitement fonctionner ce tandem.

Tout comme Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla, Paul Evrard et Timothé Buret participeront aussi aux six manches de l’European GT4 Series avec en ligne de mire la couronne Silver…

Alors ? Encore un peu de patience… huit semaines, avant de rentrer dans le vif du sujet… Rendez-vous à Nogaro !

François LEROUX

Photos : TEAM