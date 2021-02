AVEC DEUX NOUVELLES VICTOIRES A ABU DHABI, LE FRANÇAIS CHOVET, SOLIDE LEADER DE LA F3 ASIAN 2021

Après la troisième manche du Championnat 2021 de la F3 Asian, seconde étape sur la piste de Yas Marina, à Abu Dhabi, circuit déjà utilisé le week end dernier et Dubaï, une semaine auparavant , le jeune Français Pierre-Louis Chovet du Team Pinnacle, occupe le commandement, totalisant ce dimanche soir 7 février, 156 points.

Il précède l’Indien Jehan Daruvala, son plus proche rival, second avec 146 et le Chinois Zhou de l’Alpine Academy, troisième avec 141 pts. Un autre pilote Français Isack Hadjar pointant au quatrième rang avec 96. Top 5 pour le Suédois Dino Beganovic qui compte, lui, 88 points.

Excellente prestation pour Chovet pour ce deuxième meeting de Yas Marina qui remporte deux des trois courses, la troisième revenant à Jehan Daruvala de l’équipe Mumbai Falcons.

Bonnes manches aussi pour le Chinois Zou qui décroche trois podiums, deux fois second et une fois trois et pour le second jeune espoir tricolore régulier, Isack Hadjar de l’écurie 3Y Evans GP, et qui se retrouve quatre du classement provisoire.

John ROWBERG

Photos : F3 ASIAN –TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE LA F3 ASIAN 2021

1‍.Chovet : 156 points – 2.Daruvala : 146 – 3.Zhou : 141- 4.Hadjar : 96– 5.Beganovic : 88– 6.Nissany : 63 – 7.Iwasa : 58 – 8.Bolukbasi et Pasma : 39 – 10.Stanek : 27 – 11.Ushijima : 19 – 12.Fluxa : 15 – 13.Maini : 14 -14.Deledda : 8 – 15.Faria : 4 – 16.Chovanec : 2.‍‍‍

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE D’ABU DHABI 2

1 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons – 15 tours

2 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema, à 0″698

3 – Isack Hadjar – 3Y Evans GP, à 1″175

4 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle, à 6″159

5 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP, à 6″595

6 – Roman Stanek – Hitech, à 9″626

7 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 11″642

8 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 20″677

9 – Lorenzo Fluxa – BlackArts, à 21″268

10 – Reece Ushijima – Hitech, à 33″152

11 – Alexandre Bardinon – Pinnacle, à 33″775

12 – Roy Nissany – Hitech, à 34″271

13 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 34″809

14 – Nicola Marinangeli – Motorscape, à 39″086

15 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 45″189

16 – Matthias Luthen – Pinnacle, à 45″450

ABANDONS

Dino Beganovic

Cem Bolukbasi

Roberto Faria

Amna Al Qubaisi

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE D’ABU DHABI 2

1 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle – 13 tours

2 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema, à 0″626

3 – Dino Beganovic – Abu Dhabi by Prema, à 1″710

4 – Lorenzo Fluxa – BlackArts, à 2″588

5 – Cem Bolukbasi – BlackArts, à 3″312

6 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 3″951

7 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 5″498

8 – Roman Stanek – Hitech, à 6″244

9 – Roberto Faria – Motorscape, à 6″971

10 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 8″145

11 – Reece Ushijima – Hitech, à 13″473

12 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 14″909

13 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 15″138

14 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 27″383

ABANDONS

Patrik Pasma

Roy Nissany

Isack Hadjar

Nicola Marinangeli

Alexandre Bardinon

Matthias Luthen

LE CLASSEMENT DE LA 1er COURSE D’ABU DHABI 2

1 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle – 15 tours

2 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 3″861

3 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema, à 5″640

4 – Dino Beganovic – Abu Dhabi by Prema, à 9″006

5 – Roy Nissany – Hitech, à 15″907

6 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 17″819

7 – Cem Bolukbasi – BlackArts, à 20″687

8 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 22″982

9 – Isack Hadjar – 3Y Evans GP, à 23″665

10 – Roman Stanek – Hitech, à 25″322

11 – Roberto Faria – Motorscape, à 29″119

12 – Reece Ushijima – Hitech, à 31″446

13 – Nicola Marinangeli – Motorscape, à 32″489

14 – Alexandre Bardinon – Pinnacle, à 34″357

15 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 37″683

16 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 38″524

17 – Matthias Luthen – Pinnacle, à 39″680