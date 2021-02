LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT D’EUROPE DES RALLYES ERC RETARDÉ… DÉBUT EN MAI!

La situation sanitaire avec la pandémie du Coronavirus COVID-19 qui depuis un an maintenant perdure, n’en finit pas de perturber nos vies et naturellement oblige tous les organisateurs des plus grands événements sportifs à bouleverser et chambouler leurs calendriers.

Ce jour, ce sont ceux du Championnat d’Europe des Rallyes ERC qui annoncent décaler et reporter de deux mois le lancement de la saison et modifient ainsi le calendrier.

Par conséquent le Championnat d’Europe des Rallyes ERC ne débutera pas, comme prévu, au mois de mars au Portugal comme l’a révélé Eurosport Events, le promoteur, la FIA et les organisateurs du Rallye de Fafe qui du coup est décalé, et maintenant programmé du 12 au 14 mars, à la fin septembre.

Pour les mêmes raisons, le Rallye des Canaries a lui aussi été déplacé également en fin de saison, en novembre. Par conséquent la saison européenne des rallyes ERC, devrait donc – sauf nouveau changement toujours possible eu égard à la situation – s’ouvrir au Rallye des Açores. Mais toutefois pas aux dates initialement prévues (25-27 mars) mais aux dates laissées vacantes par les Canaries, du 6 au 8 mai.

Pour mémoire, rappelons que la saison 2020 avait déjà été perturbée car seulement cinq manches ont pu se dérouler !

Ultime précision, le Russe Alexey Lukyanuk a décroché le titre et cette année le très chevronné rallyman Norvégien, habitué du mondial WRC, Andreas Mikkelsen, longtemps pilote officiel des équipes Volkswagen et Hyundai WRC, vise cette saison la conquête de ce titre européen, et ce dans le but de se relancer au plus haut niveau cette année.

François LEROUX

Photos : ERC

LE NOUVEAU CALENDRIER DU CHAMPIONNAT ERC DE LA SAISON 2021

Açores (6-8 mai) – Pologne (18-20 juin) – Liepaja (1-3 juillet) – Rome (23-25 juillet) – Barum (27-29 août) – Fafe (24-26 septembre) – Hongrie (22-24 octobre) – Canaries (18-20 novembre).