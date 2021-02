LA LISTE DES PILOTES DE LA SAISON 2021 DU CHAMPIONNAT US DE L’INDYCAR

Le plateau du Championnat des monoplaces US de l’IndyCar 2021, comportera en ce qui concerne les équipes attendues au départ, onze Teams avec trente-et-une voitures confirmées à plein temps et trente-et-un pilotes donc, dont dix locaux, dix Américains et vingt-et-un étrangers. A ce jour, ils représentent treize pays (Australie-Brésil-Canada-Colombie-Espagne-France-Hollande-Japon-Mexique-Nouvelle Zélande-Suède-Suisse-USA)

Certains pilotes ne disputeront que l’épreuve reine, celle de l’Indy 500, les prestigieuses 500 Miles à Indianapolis, tels Marco Andretti ou la Suissesse Simona de Silvestro de retour en Indy !

D’autres comme le ‘rookie’ le pilote de F1, le Français Romain Grosjean, enrôlé par Dale Coyne et qui va découvrir la discipline ne participeront pas aux quatre courses sur ovale. Donc, sa nouvelle équipe, Dale Coyne devra lui trouver un remplaçant!.

On sait, que le fils de Rick Ware, Cody, qui devrait disputer une saison complète en NASCAR, devrait courir aussi sur quelques manches de l’Indycar et à ce jour il semble que son nom soit lié à une possible troisième voiture, plutôt qu’au remplacement de Grosjean sur les ovales alors qu’il a récemment testé à Sebring, car cela n’aurait aucun sens s’il n’y avait pas au moins l’idée de courir sur les circuits routiers et urbains.

James Davison, qui a longtemps été lié à l’équipe Ware, pourrait également être inclus dans le package, où on pourrait aussi avoir le retour de pilotes expérimentés, comme Oriol Servia, ou même des jeunes, comme Spencer Pigot ou Oliver Askew.

Pour ce qui concerne l’équipe Carlin, qui a réaffirmé son engagement aux USA avec Alex Peroni de retour en Indy Lights. Il semble tout à fait plausible qu’on assiste au retour d’une situation similaire à celle de 2020, avec l’alternance Max Chilton -Conor Daly, alors que pour la deuxième voiture, il faudra un pilote qui apporte le budget …

Chez Roger Penske, qui possède désormais le Championnat Indycar et le circuit d’Indy, il y aura toujours quatre pilotes, dont le Français Simon Pagenaud – le Champion 2016 et vainqueur de l’Indy 500 2019 – mais également Josef Newgarden (USA) sacré lui en 2017 et 2019, Will Power (Australie) couronné lui en 2014 et victorieux des 500 Miles en 2018 et le pilote Australien, Scott McLaughlin le Champion des V8 Supercar.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LA LISTE DES PILOTES DE LA SAISON 2021

Foyt Enterprises – Dallara Chevy

Dalton Kellett (Canada)

Sebastien Bourdais (France)

McLaren SP – Dallara Chevy

Patricio O’Ward (Mexique)

Felix Rosenqvist (Suède)

Juan Pablo Montoya (Colombie) *

Ed Carpenter Racing – Dallara Chevy

Ed Carpenter (USA)

Rinus VeeKay (Hollande)

Conor Daly (Irlande-USA) *

Team Penske – Dallara Chevy

Josef Newgarden (USA)

Scott McLaughlin (Nouvelle-Zélande)

Will Power (Australie)

Simon Pagenaud (France)

Team Paretta Autosport – Dallara Chevy

Simona De Silvestro (Suisse) *

Carlin Dallara Chevy

Max Chilton (GB)

Chip Ganassi Racing – Dallara Honda

Marcus Ericsson (Suéde)

Scott Dixon (Nouvelle-Zélande)

Alex Palou (Espagne)

Jimmie Johnson (USA)

Tony Kanaan (Brésil)

Andretti Autosport – Dallara Honda

Colton Herta (USA)

Alexander Rossi (USA)

Ryan Hunter-Reay (USA)

James Hinchcliffe (Canada)

Marco Andretti (USA) *

Dale Coyne Racing – Dallara Honda

Romain Grosjean (France)

Cody Ware (USA) **

Ed Jones (GB)

Rahal Letterman Lanigan Racing – Dallara Honda

Graham Rahal (USA)

Takuma Sato (Japon)

Meyer Shank Racing – Dallara Honda

Jack Harvey (GB)

Helio Castroneves (Brésil) **

* Seulement aux 500 miles à INDY

* * Programme partiel