LA FIN DE L’EQUIPE ALLEMANDE SCHNITZER

SCHNITZER MOTORSPORT EN LIQUIDATION

En voilà une bien mauvaise nouvelle qui nous parvient de Freilassing en Bavière, là où est établi le siège de ce fleuron du sport automobile depuis cinq décennies, 57 ans exactement !!!

Pour le Team fondé par les frères Josef et Herbert SCHNITZER et actuellement géré en deuxième génération par Herbert SCHNITZER Jr depuis fin 2020, le Père Noël a vraiment été une ordure puisque dès le 20 décembre, la nouvelle pure et dure tombait du côté de BMW MOTORSPORT à Munich…

Dorénavant la firme Bavaroise ne serait plus associée à son plus ancien pourvoyeur de victoires, l’écurie SCHNITZER MOTORSPORT et dans la lignée le Team Belge de longue date RBM (Racing BART MAMPAEY, successeur du Team JUMA, fondé par Julien MAMPAEY) subissait le même sort à la surprise générale du monde du sport automobile.

Ce désengagement aussi subit qu’inattendu s’avéra comme un véritable coup de massue aux conséquences gravissimes pour ces deux institutions de longue date et qui ont contribué à tant de succès pour le constructeur Munichois durant des décennies.

Concernant la troupe SCHNITZER, la suite de leurs programmes semble complètement compromise au point de se retrouver actuellement en situation de liquidation, comme nous l’a confirmé Herbert SCHNITZER Jr qui a défaut de trouver rapidement un repreneur solvable se verrait contraint de déposer le bilan…

Depuis la triste annonce de BMW, datant d’il y a deux mois chez SCHNITZER on s’était déjà vu contraint de licencier du personnel et de revendre du matériel afin d’assainir un temps soit peu la situation financière engendrée par cette mise à l’écart orchestrée par BMW MOTORSPORT, avec toutefois déjà un petit signe avant-coureur dès la fin 2016, lorsque le constructeur Bavarois décida, diminuant ses soutiens aux Teams, déjà de retirer SCHNITZER MOTORSPORT de son fleuron de longue date, de son programme DTM et ce à la stupéfaction générale!

Durant les années 1980 et 1990, BMW MOTORSPORT a connu ses heures de gloire grâce en grande partie à l’équipe SCHNITZER qui notamment remporta de nombreux titres mondiaux, européens, allemands et italiens, avec comme fer de lance, le pilote italien Roberto RAVAGLIA, un parmi tant d’autres pilotes vedettes qui eurent l’opportunité de rouler pour les Bavarois de Freilassing

Et lorsque BMW remporta à la surprise générale et des sa 1ére participation en proto, les 24 HEURES du MANS en 1999, avec le proto V12 LMR, grâce à l’équipage Pierluigi MARTINI-Yannick DALAMS et Joachim WINKELHOCK, c’était aussi avec l’équipe SCHNITZER, d’Herbert SCHNITZER et du regretté Charly LAMM, son beau-frère, à la barre du Team victorieux!.

Plus récemment dans le cadre de son programme GT, BMW remporta encore le titre mondial à Macao, fin 2018, grâce au Brésilien Augusto FARFUS qui auparavant en Championnats ETCC et WTCC, avait déjà étoffé son palmarès de vingt victoires pour la marque à l’hélice Munichoise, entre 2007 et 2019.

Avec des pilotes de la trempe de CECOTTO-SOPER-RAVAGLIA-PIRRO-SPENGLER-HELARY-Jo WINKELHOCK-ERTL-HEGER ou encore QUESTER, le team SCHNITZER a engrangé un nombre important et vraiment impressionnant de succès et de titres en DTM, ALMS, BTCC, Championnats ITALIENS et JAPONAIS, ou encore en endurance avec trois victoires aux doubles tours d’horloge de SPA et cinq au Nürburgring.

Tout cela fait dorénavant partie du passé à défaut d’une reprise en dernière minute par un repreneur sérieux, à défaut de quoi une faillite deviendrait inéluctable comme l’a déclaré ouvertement l’actuel patron Herbert SCHNITER Jr (39 ans) qui avait repris en 2019, la succession de son oncle, Charly LAMM, décédé il y a tout juste deux ans et qui a déclaré :

« Lorsque l’on place une société en liquidation il haut hélas tout démanteler.»

S’octroyant cependant toutefois une infime petite dernière ultime chance de survie en ajoutant :

« La paille finale pourrait, ce que j’espère, provenir des médias qui par leurs publications de ma situation pourraient peut-être éveiller l’un ou l’autre gros sponsor ou investisseur qui en dernière minute m’éviterait de devoir fermer boutique. Ce serait la toute dernière bouée de sauvetage.»

Pour l’heure, personne ne s’est malheureusement pointé si bien que l’on peut considérer que le trés prestigieux SCHNITZER MOTORSPORT, vit ses dernières heures.

En ces temps difficiles, voilà malheureusement une sacrée belle page du sport automobile, chargée d’une multitude de succès, qui se tourne…

Pas sur, eu égard à la difficile conjoncture économique qui s’annonce, à cause de la pandémie du COVID-19, que d’autres structures dépendant des grands constructeurs, dans d’autres disciplines ne viennent à connaitre le même sort….

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency