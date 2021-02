EWC 2021 : LE BOL D’OR Y CROIT ! BILLETTERIE OUVERTE

Le fait en soi, l’ouverture d’une billetterie, est d’une banalité affligeante et je n’en parle quasiment jamais y compris pour le GP de France.

Mais celui là éveille un petit quelques chose tombé dans l’oubli par la plupart d’entre nous, pour cause de politiques inexistants, de médecins payés par les labos, de vaccins qui n’arrivent pas etc…

Ce petit quelque chose que nous avons hélas oublié est l’espoir.

On sait que même si la mesure a vraiment été décidée très à l’avance, les 24 Heures du Mans moto se dérouleront sans spectateurs.

L’autre course de 24 Heures, qui se déroule au Paul Ricard, aura lieu à la mi-septembre et bien sûr, même si on est dans un régime à pisser de rire (le roy de l’Elysée et se bouffos qui ont promis la fin de la vaccination début juillet) on peut imaginer qu’avec les rares vaccins effectués en France, la situation se sera améliorée.

Pas totalement, on sait qu’il ya des tas d’exceptions à la règle, mais au moins de façon partielle.

En tous cela annonce que l’organisateur du BOL D’OR 2021 veut faire une course avec public, on sait qu’en 2020 la course avait été annulée parce que les Editions Larivière ne voulaient pas d’une course sans spectateurs (Le Sx aussi a été anulé).

Le Mans c’est un peu différent, eux espèrent une amélioration des conditions sanitaires pour les 24 Heures Auto, leur plus gros coup de l’année.

Bon, aujourd’hui 12 millions de Britanniques ont été vaccinés (deux millions en France…) et pourtant les chiffres en France sont à la baisse… ce qui donne une idée de ce que ça pourra donner quand l’administration aura décidé à se bouger un peu l’arrière train.

Voilà, pour l’instant le Bol est à guichets ouverts, ce qui est une belle leçon d’espoir.

Jean Louis BERNARDELLI