AU VOLANT DES ALPINE ET SWIFT SUR LE CIRCUIT DE GLACE DE VAL THORENS

La volonté de vous accueillir dès le Dimanche 7 Février 2021

Comme nous l’avions fait pour les vacances de Noël, notre décision d’ouvrir à nouveau le circuit à partir des vacances de février nous ressemble, tout comme elle nous rassemble !

Elle nous rassemble dans le sens où, plus que d’accoutumée, elle donne un signal de vie et d’envie à apprécier et à partager au cœur de cette magnifique Vallée des Belleville.

Et puis, elle ouvre l’univers de l’action que l’on choisit, celle qui nous apporte tellement de satisfactions : Jouer, maitriser, apprendre, progresser, partager, échouer, recommencer, rire, …

Alors oui, sachons être présents quand cela est possible, à la fois par respect pour celles et ceux qui sont contraints actuellement, mais aussi pour offrir à celles et ceux qui le souhaitent des moments d’exception !

L’univers du circuit de glace de Val Thorens, le plus haut d’Europe, est extraordinaire à plus d’un titre. Il bénéficie d’une histoire longue depuis sa création il y a plus de 30 ans, et a accueilli les meilleurs pilotes automobiles à travers le Trophée Andros, devenu e-Trophée Andros maintenant.

Grace aux implications de chacune des parties prenantes, il évolue au fil du temps, et permet aux clients privés tout comme aux entreprises de partager de belles expériences.

Enfin, nous avons acté la création du Centre International de Record pour Véhicule Décarboné, qui permettra aux constructeurs automobiles de démontrer la pertinence de leurs technologies décarbonées, en conditions extrêmes (froid / glace / altitude / …).

Une première tentative de Record est prévue prochainement.

C’est aussi une manière de continuer à se projeter positivement vers le futur, et créer de nouvelles opportunités pour écrire une page de l’histoire de ce circuit …

Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Olivier PIGNON

Directeur Ice Driving Val Thorens

Photos : AutoNewsInfo

