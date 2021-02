PEUGEOT DÉVOILERA SES FUTURS PILOTES D’ENDURANCE CE LUNDI 8 FÉVRIER 2021

On le sait depuis plusieurs mois, l’équipe Peugeot qui avait quitté le monde de l’endurance au début de la 1ére saison de la création du Championnat du monde d’endurance WEC, en janvier 2012, va effectuer son grand retour dans la discipline et retrouver les pistes et revenir à la compétition en Endurance en 2022, avec un prototype hybride, équipé d’un V6 bi-turbo de 2,6 litres développant 680 chevaux, ainsi que d’un moteur électrique de 200 Kw.

Et ce lundi 8 février 2021? depuis le Welcome VIP du circuit des 24 Heures du Mans, les dirigeants de l’équipe Peugeot Sport vont dévoiler l’identité des pilotes qui participeront au retour de la firme en Mondial d’Endurance et aux 24 Heures du Mans.

La conférence de presse est prévue à 11heures ce lundi 8 février 2021, Peugeot Sport devant annoncer officiellement la composition de ses deux équipages de son programme Hypercar.

Selon les rumeurs qui circulent en coulisses ces derniers jours, bien des noms circulent et apparaissent pour les quatre permanents plus les deux supplémentaires pour le 24 Heures du Mans, où les équipages sont trois.

Et parmi eux, citons ceux des Français Loïc Duval, Simon Pagenaud, Sébastien Bourdais et Romain Grosjean. Côté étranger, sont évoqués le Danois Kevin Magnussen, le Brésilien Félipe Nasr et le Mexicain Memo Rojas.

Alors wait and see…

Gilles GAIGNAULT