L’EQUIPE FRANÇAISE DUQUEINE DÉVOILE SES PILOTES POUR LA SAISON 2021 EN ENDURANCE ELMS

Après une fin de saison explosive, il faudra à nouveau compter cette année sur l’équipe Alésienne pour jouer aux avant-postes et ce avec un nouvel équipage.

Pour sa quatrième saison en ELMS (European Le Mans Series), le DUQUEINE Team renouvelle sa confiance au Frzançais Tristan Gommendy et assure ainsi la continuité depuis la restructuration de l’équipe l’an passé.

Le pilote Tourangeau mais désormais Parisien basé à Rueil et toute l’équipe restent sur une dynamique positive après la dernière épreuve de la saison passée où ils ont accroché une superbe seconde place à l’issue de l’ultime manche de l’année à Portimao au Portugal.

Mais cette saison, deux nouveaux pilotes viendront épauler Tristan Gommendy pour tenter d’aller conquérir la couronne Européenne en 2021. Le jeune Autrichien René Binder et l’expérimenté Mexicain Memo Rojas, constitueront les deux autres membres de l’équipage, au volant de la LMP2 N°30.

Ex-pilote de monoplace passé à l’endurance en 2018, René Binder à déjà à son actif deux saisons en ELMS ainsi que deux participations aux 24 Heures du Mans. Le pilote Autrichien arrive de l’équipe Polonaise Inter Europol Compétition, avec laquelle il a concouru en 2020.

Double champion ELMS (2017 & 2019), Memo Rojas rejoint lui le DUQUEINE Team, avec un objectif clair : la victoire !

Le talentueux Mexicain apporte son coup de volant et sa connaissance de l’Oreca 07 pour accompagner l’équipe dans sa quête de succès en ELMS et aux 24 Heures du Mans.

Ce nouveau trio vise les avant-postes d’une saison qui s’annonce très compétitive sur les plus grands circuits européens.

Meilleur châssis du plateau sous la réglementation actuelle, l’écurie fera de nouveau confiance à l’Oreca 07 qui, cette année, sera équipée de pneumatiques Goodyear qui devient précisons-le, le manufacturier unique du Championnat.

L’abandon lors des 24 Heures du Mans 2020 a donné une soif de revanche au DUQUEINE Team qui a d’ores et déjà déposé une candidature pour une quatrième participation à la mythique course Mancelle pour aller chercher le succès qui lui tend les bras.

Max FAVARD qui manage l’écurie explique:

« Je suis très satisfait et fier de cet équipage fiable et performant qui nous permettra de jouer les avants postes lors de la saison ELMS et au 24heures du mans. Nous avons toutes les cartes en main pour réaliser nos ambitions. L’année 2021 s’annonce riche en émotion. »

PAROLES DE PILOTES

Tristan Gommendy :

« Je suis très heureux de repartir avec le Team Duqueine qui a de grandes qualités technique et humaine. C’est pour moi une vraie fierté d’être renouveler en qualité de pilote platinum et c’est aussi une grande responsabilité. Cette nouvelle saison ELMS couplée aux 24h du Mans 2021 s’annonce comme toujours extrêmement disputée et c’est aussi pourquoi je suis très satisfait de pouvoir partager cette voiture avec René et Memo qui ont indéniablement les qualités qui nous permettront de nous battre aux avant-postes. Le travail et le plaisir seront la clé du succès, let’s go for it !!! »

René Binder :

« Tout d’abord, je veux remercier Gilles Duqueine, Max Favard et nos sponsors pour leur confiance. Nous avions différentes options sur la table pour 2021 et nous avons choisi DUQUEINE Team. Rester en ELMS était le meilleur choix à faire. Je suis persuadé que la grille LMP2 sera encore une fois extrêmement compétitive mais je sais que nous sommes bien entourés pour aller chercher le succès. Avec Tristan et Memo, je donnerais tout pour aller me battre pour la première marche du podium. »

Memo Rojas :

« Je suis tellement heureux d’annoncer que je piloterais pour DUQUEINE en ELMS et au Mans cette année! J’ai vu DUQUEINE devenir un des meilleurs teams en ELMS avec une éthique professionnelle et le potentiel pour se battre pour le championnat. Je suis fier de partager le volant avec Tristan et René, Je pense que nous arriverons à atteindre notre but ensemble. Je souhaite remercier Gilles Duqueine et Max Favard pour cette opportunité. Je suis impatient de me retrouver derrière le volant de leur voiture ! »

Enfin, Gilles Duqueine, le patron de l’équipe éponyme, indique, lui :

« Pour cette 4ème saison ELMS en ORECA LMP2, je suis extrêmement heureux que Max ai pu réunir tel équipage. Avec Tristan, l’arrivée de René et Memo conforte nos ambitions et nos objectifs pour 2022. Bienvenue aussi à Greg Wheeler, le nouvel ingénieur du Team qui devra guidé techniquement ce trio d’excellent pilotes aussi rapides, expérimentés que fiables. »

Et le Lyonnais dont l’écurie est basée sur le pôle mécanique d’Alés conclut :

« J’ai hâte que l’ensemble du Team DUQUEINE puisse rapidement démontrer sa performance sur le Championnat et je l’espère aussi aux 24h du Mans !! »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Thierry COULIBALY – TEAM