OLIVER SOLBERG REJOINT L’ÉQUIPE OFFICIELLE HYUNDAI POUR L’ARTIC RALLY

Oliver Solberg fera ses débuts avec la Hyundai i20 Coupé WRC à l’Arctic Rally Finland

L’étoile montante Suédoise Oliver Solberg fera ses grands débuts en mondial de rallyes WRC, lors de la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes 2021, Arctic Rally Finland, du 26 au 28 février prochain.

Aux côtés de son copilote Aaron Johnston, Solberg s’alignera pour la première fois sur une Hyundai i20 Coupe WRC 2C Compétition sur des routes enneigées familières.

Le duo a participé à l’événement Finlandais en janvier dans une voiture Hyundai i20 R5, terminant troisième au classement général, mais cette participation en WRC sera utilisée dans le cadre de leur courbe d’apprentissage.

Hyundai Motorsport a donc annoncé ce vendredi 5 février 2021, qu’Oliver Solberg piloterait une Hyundai i20 Coupé WRC lors de la prochaine et deuxième manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC), l’Arctic Rally Finland.

Solberg, qui avait déjà été annoncé comme l’un des pilotes WRC 2 de l’équipe Coréenne pour 2021, passera en WRC pour la première fois lors de la nouvelle épreuve du Championnat mondial dans le cadre d’une courbe d’apprentissage continue pour le jeune espoir de la disciple, âgé de 19 ans.

Aux côtés de son copilote Aaron Johnston, Solberg concourra sur les routes enneigées Finlandaises dans une voiture entretenue par 2C Compétition. L’équipage a eu un avant-goût des conditions arctiques le mois dernier en disputant l’épreuve du Championnat de Finlande des rallyes sur une Hyundai i20 R5, terminant troisième au classement général.

Si la participation au rallye de la Laponie arctique donnera à l’équipage un sentiment de familiarité, ce sera la première fois qu’il participera à la catégorie WRC. En tant que tel, l’objectif sera d’acquérir de l’expérience et de se familiariser avec la nature à grande vitesse de la Hyundai i20 Coupé WRC et avec des pneumatiques Pirelli.

Le duo sera en mesure de comparer leur niveau de performance aux équipages établis de Hyundai Motorsport, Ott Tänak-Martin Järveoja, Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe et Craig Breen-Paul Nagle. Cependant, l’objectif principal sera d’obtenir du kilométrage à leur actif avant un début en WRC 2 plus tard dans la saison.

A l’annonce de cette grande nouvelle, Oliver Solberg a déclaré:

« La première chose pour moi est de dire un très grand merci à Hyundai Motorsport de m’avoir donné cette opportunité d’acquérir de l’expérience et de m’avoir fait confiance pour piloter lors de ce rallye Artic dans la Hyundai i20 Coupe WRC. Je compte les minutes jusqu’à ce que je puisse m’asseoir dans cette fantastique voiture pour la première fois. C’est vraiment un rêve de faire mes débuts dans une World Rally Car avec les champions des constructeurs en titre! J’ai beaucoup roulé sur la neige, et je connais assez bien ce type de condition, mais la voiture est complètement nouvelle pour moi. Le seul objectif pour moi en Laponie sera d’apprendre et de vivre l’expérience. Je veux profiter de chaque épreuve pour mieux comprendre la Hyundai i20 Coupé WRC qu’en la découvrant au début. »

Quant au directeur de l’équipe, Andrea Adamo, lui il a précisé :

«Nous sommes très heureux qu’Oliver ait l’opportunité de conduire la Hyundai i20 Coupé WRC dans l’Arctique Rally Finland. Nous sommes impatients de voir son niveau de performance, bien sûr, mais il n’y a aucune pression sur ses épaules lors de sa première épreuve en WRC. Il doit profiter du rallye et prendre toute l’expérience possible. Ce sera sa première fois au plus haut niveau du rallye mondial mais c’est plus un test qu’autre chose car pour nous, il doit s’acclimater et se familiariser avec la nature à grande vitesse de la voiture dans ces conditions hivernales. Nous espérons le voir à l’arrivée, à la fin de la Power Stage, avec beaucoup de plaisir et de bonheur – c’est l’objectif principal. »

François LEROUX

Photos : TEAM