Elle s’appelle « La Caixa » une courbe à gauche qui porte aussi le nom peu original de Courbe 10…

A vrai dire, les commentateurs européens évoquent toujours les virages par leurs noms, de façon étonnante, les commentateurs anglais de la BBC et de MotoGP TV ne donnent que des numéros de courbe.

Hors, sur des circuits historiques comme le Bugatti, le Mugello, Silverstone, c’est insupportable.

Entendre parler au Mans du virage N°4 dans un endroit aussi célèbre dans le monde que La Chapelle c’est un crime de lèse majesté mais bon, il est vrai que dans les stands on n’est pas romantique, en tous cas on n’en a pas le temps, alors les discussions entre ingés et pilotes se font sur les numéros des virages…

Le circuit de Catalunya, situé à Montmélo au nord de Barcelone, est l’un des haut lieux des sports mécaniques mondiaux et entend le rester, on y joue donc la carte de l’excellence du bitume et la sécurité maximale pour les pilotes.

Déjà, à la suite à la mort du pilote de Moto2, Luis Salom en 2016, le virage 13 avait été complètement dégagé, les tribunes reculées, un boulot colossal…

Les travaux ont commencé cet hiver, c’est la courbe 10, la Caixa, qui a été complètement modifiée.

Le truc incroyable c’est qu’il y avait une courbe pour la F1, avec un freinage important et un passage assez lent, les motards, eux, prenaient plus à l’extérieur un virage plus rapide, la courbe était à rayon plus large mais là encore les dégagements faisant un peu peur.

Du coup les responsables de Catalunya, ont décidé de refaire une seule courbe 10, qui sera la même pour les monoplaces de F1 et les motos, qui a été construite entre les deux courbes préexistantes, les F1 iront donc plus vite et la courbe sera délicate, mais sans le freinage de folie que l’on avait avant.

Les motos, elles, gagnent vers l’intérieur et ont donc un dégagement de sécurité beaucoup plus large (Extra run off area) sur la carte ci-dessus.

Certes la courbe motos avait déjà été modifiée en 2016 mais dans l’esprit, cette carte ci-dessus est très parlante.

Et pour tout le monde on aura une très belle courbe rapide à gauche

Dont le revêtement a été refait, ce sera du gâteau!

La Caixa sera la même pour toutes les disciplines courant à Barcelone, ce qui semble une sorte d’évidence…

Jean Louis BERNARDELLI