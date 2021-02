POLEMIQUE SUR LA VENTE DE LA MATRA VICTORIEUSE DES 24 HEURES DU MANS 1972

Alors que ce vendredi 5 février la prestigieuse Maison Parisienne ARTCURIAL, l’une des leaders sur le marché international des ventes aux enchéres des automobiles de collection, va procéder à une vente aux enchères tout à fait exceptionnelle, avec pour ‘vedette’ N°1, une sublime voiture de course, la Matra victorieuse des 24 Heures du Mans en 1972, vente dénommée ‘La Parisienne’ un début de semblant de polémique s’est fait jour à quelques heures de cet événement !

En effet, notre excellent confrère spécialiste automobile, l’ami Pascal Dro, s’est élevé contre le CV et pedigree de la Matra mise en vente ce 5 février 2021.

Qu’on en juge :

« Pourquoi la Matra 670 d’Henri Pescarolo vendue par Arnaud Lagardère par Artcurial n’est pas tout à fait la bonne. La Matra MS 670 des vainqueurs du Mans 72, Henri Pescarolo et Graham Hill, à vendre par Artcurial le 5 février n’est à l’évidence pas celle propose sur le descriptif de la vente. Car s’il s’agit bien du châssis #1 des vainqueurs, elle est affublée d’un V12 Matra de Ligier F1 (MS76) qui n’est pas le moteur d’origine, d’une boite de vitesses qui n’est pas celle d’origine (et souvenez-vous que le règlement interdisait le remplacement de la boite de vitesses), qu’elle n’a pas les bonnes roues et encore moins la carrosserie de sa victoire au Mans de 1972, comme en témoignent la position des autocollants SEV Marchal, différents sur les photos d’époque de ceux qui son présentés sur la voiture. Cette carrosserie existe bien et se trouve … à quelques minutes de la ferme d’Henri Pescarolo, loin, très loin de cette vente dont le descriptif est plus qu’incomplet et ne reflète ni la réalité, ni les approximations de la voiture présentée et décrite, avec la réalité de 1972.»

Joint ce jeudi 4 février 2021, à la veille de la vente, Mathieu Lamoure, l’un des responsables de la vente ce vendredi 5 février nous a déclaré :

« Il n’y a aucun motif à polémique car ce qui compte dans une voiture c’est essentiellement le châssis. Or celui de cette Matra est bien le 01 qui a remporté les 24 Heures du Mans 1972 avec Pescarolo-Hill, mais a continué de courir gagnant encore en 1973, les 1000 km de Zeltweg en Autriche avec la paire Pescarolo-Larrousse. Dans toutes les équipes, les moteurs et carrosseries sont souvent interchangeables. Une chose est sûre EPAF qui assure et avec un contrat de la maison Lagardére, la continuité du patrimoine des Matra à Romorantin dans le Loir et Cher, où se trouve le musée Matra, nous a bien affirmé avec des experts qu’il s’agit bien de la voiture gagnante le 11 juin 1972 de la 1ére des trois victoires Matra en Sarthe avant celles de 1973 et 1974, avec le tandem Henri Pescarolo et Gérard Larrousse.»

Quant à Henri Pescarolo, le seul survivant de l’équipage qui avait mené au premier triomphe d’une Matra en Sarthe le 11 juin 1972, son brillant équipier le Britannique Graham Hill s’étant tué, lui, le 29 novembre 1975 lors de l’accident de son avion, de retour d’un essai au circuit Français du Paul Rcard, il a confié à nos confrères du grand quotidien Manceau ‘Le Maine Libre’ exprimant une grosse colère contre le fils Lagardére, le propriétaire de ce p’tit bijou qu’est ce fantastique bolide :

« C’est scandaleux ! Stupide ! »

Et le triple vainqueur de l’épreuve Sarthoise avec Matra mais quadruple lauréat, il a aussi regagné en 1984 au volant cette fois d’une Porsche 956 de préciser :

« On espérait que les voitures du musée Matra allaient être classées monuments historiques ou au titre du patrimoine national. Mais cela ne m’étonne pas du fils Lagardère qui continue de détruire ce que son père a fait. Franchement, j’ai bien peur de la voir partir loin de la France… »

Qu’ajouter ?

Que cette Matra risque fort de quitter le territoire Français et de rejoindre selon nous sources la Grande Bretagne – le pays N°1 de la compétition – les rumeurs laissant supposer que les offres d’enchères les plus élevées annoncées, proviendraient de collectionneurs Britanniques, voire d’Asie et du Golfe mais qui la stockeraient outre-manche dans des ateliers de préparation des belle anciennes d’antan.

Alors… Wait and see! On en saura plus dans quelques heures ce vendredi en fin d’après-midi, la vente débutant à 16 heures aux Champs Elysées à Paris !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Michel PICART – Thierry COULIBALY- Emmanuel LEROUX – ARTCURIAL