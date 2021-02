ROMAIN GROSJEAN CONFIRME SA PRÉSENCE EN INDYCAR AVEC DALE COYNE

AutoNewsInfo s’en était fait l’écho (voir lien) c’est désormais une certitude et la réalité : Romain Grosjean disputera bien le Championnat Américain des monoplaces de l’Indycar cette année

Romain l’a confirmé lui – même ce mercredi 3 janvier 2021, et ce deux mois après son terrible accident survenu le dimanche 29 novembre dernier lors du Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Sakhir, qui restera comme l’ultime de sa carrière en Formule 1. Romain

Romain Grosjean, désormais âgé de 34 ans – il est né le 17 avril 1986 – pilotera bien une monoplace de l’écurie Dale Coyne Racing

De son passage en Grand Prix, on retiendra ses dix podiums en 179 Grands Prix étalé sur dix saisons (2009 avec Renault, 2012-2015 avec Lotus et 2016-2020 avec Haas).

Et qu’avant son accident, l’écurie Américaine Haas avait annoncé que le contrat de ses deux pilotes, dont le Français Romain Grosjean mais également le Danois Kevin Magnussen, n’avaient pas être renouvelé pour la saison 2021.

C’est la raison pur laquelle Romain avait noué des contacts pour poursuivre sa carriére dans une autre discipline que la F1

Du coup, on retrouvera bien toujours derrière un volant Romain Grosjean cette année et ce dès le 18 avril pour le lancement de la saison, à l’occasion de la 1ére des treize manches auxquelles il participera, le Grand Prix d’Alabama à Barber

Sachant que Grosjean aura un programme spécifique et qu’il ne disputera pas les courses sur ovale, dont les 500 miles d’Indianapolis, l’événement le plus prestigieux de la série Indycar.

Romain Grosjean rejoint ses compatriotes Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, le seul pilote Français sacré en IndyCar, en 2016, et vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2019.

Romain qui expliquait ce mercredi 3 janvier:

communiqué.

« Je suis ravi d’avoir cette opportunité de venir aux États-Unis et de courir en IndyCar. J’avais plusieurs options devant moi pour la saison à venir et l’IndyCar était clairement ma préférée. Le niveau ici est plus relevé de ce à quoi j’ai été habitué pendant ma carrière.»

Et il ajoute et précise encore:

« Ce sera passionnant de se battre pour des podiums et des victoires à nouveau. Ma main gauche n’a pas encore guéri mais je suis presque prêt à remonter dans une voiture de course et commencer un nouveau chapitre dans ma vie.»

Avant de conclure:

« Nouvelle année, nouveau challenge! Super heureux d’aller courir en Indycar! Beaucoup de chose à apprendre et un statut de rookie mais le projet me passionne. Je me réjouis déjà de vous retrouver le 17/18 avril prochain pour la 1ère.»

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS