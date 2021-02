ON A RETROUVÉ LAURENT PASQUALI… MORT EN AOÛT 2019

Même si on s’y attendait un peu, car il n’avait plus donné signe de vie à ses proches, on a eu en ce début de semaine de bien mauvaises nouvelles du pilote automobile Laurent Pasquali qui avait disparu depuis le 29 novembre 2018.

Et qui aurait été retrouvé il y un an et demi…

En réalité, même si l’information ne sort qu’en ce début de semaine, le 3 février 2021, selon notre confrère Jean-Michel Decugis, journaliste au quotidien ‘Le Parisien’, son corps aurait été déterré dans une forêt vers Le Puy en Velay dans le département de la Haute Loire… en août 2019. Info confirmée par l’autre grand quotidien ‘Le Figaro’ ce 3 février.

Selon ce qui se raconte, à côté de sa carrière d’excellent pilote, Laurent fréquentait en dehors des circuits, ce que l’on appelle ‘le milieu’… D’ou sa disparition soudaine il y a plus de deux ans !

UN PILOTE TALENTUEUX

Laurent était né le 6 juillet 1975 à Paris. Il débute en sport automobile en 2003 avec le Club Porsche et décroche ses deux premières victoires.

En 2005, il est vainqueur du Challenge Sprint Club Porsche et il effectue ses dèbuts en Porsche Carrera Cup.

L’année suivante, il poursuit en Porsche Carrera Cup et débute aussi parallèlement en Coupe de France GT FFSA, série où il s’offre un podium.

En 2007, participe aux 24 Heures de Spa où il se classe 4éme en GT3.

En 2008, il découvre les 24 Heures du Mans avec le Team LAA (Luc Alphand Aventures) Se classe sixième en GT1 et vingt-et-unième au général, au volant de l’une des Corvette, la N°73, associé avec Jean Luc Blanchemain et Patrice Goueslard.

Il roule aussi toujours en Porsche Carrera Cup, avec l’équipe RMS et il remporte une victoire et 9 podiums et se classe 3éme au général ‘B’ celui des Gentlemen.

En 2009, il rejoint la grande équipe du Graff avec 1 victoire en B au Paul Ricard et un podium à Lédenon.



Franchit une étape en 2010, avec le Championnat de France GT. Et se classe vice-champion Porche en B

Associé à Antony Beltoise en 2011, ils sont en fin de saison sacrés Champions de France, avec la Porsche de l’équipe Almeras.

En 2012, roule avec Franck Perera toujours chez Almeras, ils terminent 4éme en fin d’année.

Retrouve Anthony Beltoise pour la saison 2013, année où ils finissent vice champions au volant de la McLaren du Sébastien Loeb Racing.

2014, en Porsche, gagne la course en lever de rideau des 24 Heures du Mans en B

2016, chez CMR Sport Garage, avec la Ferrari F458, participe à la seule course cette année-là d’un Championnat de France GT Tour moribond et s’offre 2 podiums.

Il ouvre ensuite un site internet sur les essais des nouvelles voitures. Nous avions d’ailleurs partagé ensemble l’essai de la Renault Talisman dans la région du Mans. Je garderai de Laurent le souvenir d’un charmant compagnon de route que je croisais l’été chez des amis communs aux Issambres prés de Ste Maxime.

Au sujet de ‘ Lolo’ Anthony Beltoise nous confiait ce mercredi soir 3 février 2021

« Je conserve un formidable souvenir de Laurent. Vraiment un chouette mec, toujours joyeux, attachant, toujours de bonne humeur. Plein d’humour, blagueur, très facile à vivre. Et comme équipier, franchement performant, avec de sacrées bagarres en pistes. »

Qu’ajouter ?

Que nous sommes tous tristes et peinés de sa fin tragique…

RIP LOLO

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR Thierry COULIBALY – Eric FABRE – Claude MOLINIER – GilleS VITRY – FUTURE Racing