LES FERRARI RED BULL ALIGNÉES PAR LA SCUDERIA AF CORSE EN DTM

Red Bull a finalement choisi de faire rouler des Ferrari pour son engagement dans le Championnat Allemand du DTM, alignant une F488 GT3 aux couleurs de la marque Alpha Tauri et une aux couleurs Red Bull en 2021.

Et c’est la Scuderia AF Corse qui assurera la logistique des deux Ferrari 488 GT3 dans la série Allemande nouvellement dédiée aux GT3. L’une étant confiée à Nick Cassidy et Alex Albon, la seconde Ferrari l’étant à Liam Lawson.

Nick Cassidy et Alex Albon rouleront effectivement à tour de rôle au fur et à mesure des meetings et Liam lui toute la saison

Pour Nick Cassidy et Alex Albon, cela dépendra de leurs calendriers et de leurs autres programmes. Pour le Thaïlandais, pilote d’essai et de réserve sur les GP de F1 et pour le Néo-Zélandais de celui du Championnat des monoplaces électriques de la Formule E, après avoir terminé ses participations au Japon en Super GT et Super formula !

Recruter Cassidy, est une bonne pioche car il possède une sacrée expérience grâce aux courses de Super GT au Japon dont il a été Champion 2017

Du trio, il est sans aucun doute incontestablement le pilote le plus expérimenté. Albon, qui a essentiellement piloté en monoplace a pour sa part, reconnu:

« Je n’ai conduit une voiture de ce type qu’une seule fois, en 2015, lorsque j’ai été nominé pour l’Autosport BRDC Young Driver Award, il y a beaucoup de différence avec les monoplaces. Il y a moins d’appui. Il faudra donc un autre style de conduite et un certain temps pour m’y habituer, mais j’ai hâte de relever ce défi quand je serai disponible parallèlement à mes engagements en F1. »

Amato Ferrari, le team principal et propriétaire de l’équipe transalpine AF Corse, explique:

« Ce défi a commencé grâce à Gerhard Berger – l’ancien pilote F1 devenu patron du DTM – c’est son idée »

Et, il poursuit, précisant:

« En peu de temps, nous sommes parvenus à un accord pour travailler avec Red Bull, avec un grand enthousiasme. Nous n’avons qu’une ambition : la victoire. Compte tenu des marques impliquées, toutes les exigences requises pour réussir sont là »

Pour Red Bull, il s’agit donc d’un grand retour dans le DTM quatre ans aprés la fin de leur engagement fin 2017, et le sponsoring historique de l’Audi de Mattias Ekstrom et celui de la BMW de Marco Wittmann.

Peter SOWL

Photos : RED BULL