L’EQUIPE MV2S S’ENGAGE EN ELMS EN 2021

MV2S Racing s’engage en European Le Mans Series en 2021 !

L’équipe MV2S Racing poursuit son ascension vers les 24 Heures du Mans en franchissant une étape supérieure avec un programme 2021 axé sur son engagement en ELMS (European Le Mans Series).

Forte d’une première saison dans la catégorie LMP3 en Michelin Le Mans Cup, MV2S Racing engagera une Ligier JS P320 en ELMS cette saison.

L’objectif de l’écurie est de continuer à progresser tout en essayant de jouer les premiers rôles parmi les meilleures équipes du plateau.

Pour la deuxième année consécutive, Christophe Cresp sera le chef de file de l’écurie Revéloise. Fabien Lavergne, Champion ELMS 2019 en LMGTE l’accompagnera à plein temps en plus d’endosser le rôle de directeur d’équipe.

Mais un nouveau visage fait son arrivée au sein l’équipe, en la personne d’Adrien Chila qui connaît bien la catégorie LMP3 car il a notamment remporté Road To Le Mans en 2019.

Signalons que l’engagement d’une deuxième LMP3 est à l’étude. MV2S Racing développera d’autres programmes au sein de différentes catégories dont les détails seront dévoilés prochainement.

PAROLES DE PILOTES

Christophe Cresp, pilote MV2S Racing:

« Je suis enchanté de poursuivre cette belle aventure en Endurance et de débuter en ELMS avec cette fantastique Ligier JS P320. J’ai de la chance de pouvoir de nouveau partager le volant avec Fabien Lavergne et désormais, Adrien Chila, deux pilotes très expérimentés, performants et sympathiques. Nous continuons le développement de notre belle équipe MV2S Racing dans l’esprit de sportivité, de la bonne humeur et de la recherche de performance pour nous emmener le plus haut possible. J’ai hâte d’y être ! »

Adrien Chila, pilote MV2S Racing

« Je suis très heureux et fier de relever un nouveau défi en ELMS avec MV2S. L’équipe a prouvé en 2020 qu’elle était en mesure de jouer les premiers rôles. Notre line-up avec Christophe Cresp et Fabien Lavergne est solide. La confiance est totale pour réaliser une belle saison ensemble et concrétiser par de bons résultats. »

Fabien Lavergne, directeur de l’équipe et pilote MV2S Racing

« Je suis ravi de cet engagement en ELMS. C’est le début d’une grande aventure dans ce championnat fantastique qui est selon moi le plus relevé au monde et que j’ai eu la chance de remporter il y a deux ans. Je suis très heureux de pouvoir revenir en tant que pilote et d’accompagner Christophe et Adrien. Je pense que le format des courses conviendra bien plus à Christophe, avec une gestion de pneus et de carburant différente de la Michelin Le Mans Cup. Adrien sera une véritable plus-value pour l’équipe qui est à la fois rapide et fiable. Nous sommes en train de mettre en place une équipe technique solide et je suis certain que nous arriverons à accomplir de belles choses. »

François LEROUX

Photos : © Jérôme CONTOU / Underground Pictures et Antoine CAMBLOR