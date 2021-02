MOTOGP 2021 : LE QATAR EN DANGER ET AUTRES PIÈGES A ÉVITER

On aurait pu titrer « Qatar’s night Fever » pour parodier un célèbre film et une chanson culte, mais ce n’est pas du cinoche, en ce moment Dorna joue une partie d’échecs difficiles avec peu de possibilités de déplacer ses pions.

Cette histoire est hallucinante car il y a deux jours le Portugal annonçait être dans une situation catastrophique nécessitant l’envoi de malades du virus en Allemagne.

Et on apprend que demain et après demain, Rossi et toute sa bande du VR46 (ils sont neuf) vont rouler à Portimão, de même que Rins d’ailleurs lui aussi sur une moto de série, peinte à ses couleurs, du rouge et du noir, qui a un chic indéniable.

Mais un Rossi et un Rins peuvent ils à eux seuls arrêter un virus très voyageur ?

Par ailleurs alors que tout baignait dans l’huile pour le début du championnat au Qatar, les Moto2 et Moto3 y feront d’ailleurs aussi leurs premiers essais, Jerez ayant été encore une fois inondé et peut-être aussi un peu infecté.

Or au Qatar aussi, la situation sanitaire se dégrade.

Et la perspective de voir arriver 1500 personnes, qui vont être là longtemps les enchante moyennement.

Essais MotoGP du 5 au 12 mars, essais Moto2 et 3 du 19 au 21 mars, plus double GP les 28 mars et 4 avril, c’est vrai que le MotoGP sera là durant un mois…

Et que les médecins Qatari, comme les nôtres, n’ont toujours pas de remède rapide…

Ezpeleta aurait donc mis un plan « Z » en route, on ne les compte plus, plus tard si ça continue on les baptisera à l’envers, à partir du z.

Les tests d’hiver auraient lieu à Jerez et le premier GP au Portugal le 18 avril.

Retour au début de notre reportage, le Portugal tire carrément la langue et Jerez ne respire pas la forme à pleins poumons.

Du coup si les essais prévus par le team VR46 ont effectivement lieu demain au Portugal, ce sera un très bon signe pour la suite !

Je me souviens d’un voyage en Concorde Paris-New York, c’était la belle époque sans terros ni virus, j’avais remis un dossier photos au pilote qu’un journaliste de National Geographic devait récupérer à l’arrivée.

J’ai vu le pilote en salle météo et il prévoyait un gros problème à l’arrivée aux USA.

Je lui ai demandé s’il allait contourner l’orage, il m’a répondu avec cette phrase que je n’ai jamais oubliée « Non, on va subir »…

Il y a en effet des situations où il n’est plus possible de contourner, chez Dorna on continue d’y croire, on va bien trouver ce que les aviateurs appellent la percée…

On le souhaite très fort.

Jean Louis BERNARDELLI