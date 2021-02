CRÉATION DE L’AGENCE COMPAGNIE DE KERLIFORNIE…

Création de l’agence de communication Compagnie de Kerlifornie

Trois associés issus de l’univers automobile et des start-ups ont créé en novembre 2020, l’agence de communication « Compagnie de Kerlifornie » à destination des PME et TPE françaises. Basée dans l’ouest de la France et à Paris, l’agence a pour vocation de développer la notoriété et l’image des entreprises dans la presse et les réseaux sociaux afin qu’elles aillent conquérir de nouveaux clients grâce aux outils digitaux.

Emmanuelle CASOLA GAUDRE, Benoît HAIRY et Jean-Briac DALIBARD ont décidé de créer ensemble une nouvelle agence de communication à destination des PME et TPE car ils constatent que la maturité digitale des chefs d’entreprise varie énormément et que dans le contexte actuel, les chefs d’entreprise ne peuvent se priver d’une visibilité complémentaire dans la presse ainsi que sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, les chefs d’entreprise ont rarement été formés aux usages des réseaux sociaux, et ils n’ont pas le temps de s’en occuper avec soin.

Emmanuelle CASOLA GAUDRE était précédemment des années durant, la dynamique Responsable des Partenariats et de la publicité du Mondial de l’Auto, elle a également travaillé au CIA (Centre International de l’automobile à Pantin).

Benoît HAIRY était lui Operation Officer dans plusieurs start-up françaises et internationales.

Enfin, Jean-Briac DALIBARD était le Directeur de la Communication et du Digital du Mondial de l’Auto jusqu’en 2020. Il a auparavant exercé différentes fonctions en communication, marketing et digital chez Mercedes, Peugeot, Citroën et DS.

Malgré une forte spécialisation dans le domaine automobile, les associés ont depuis longtemps un fort intérêt pour les nouvelles technologies et les nouvelles tendances digitales qui gagnent en importance avec le taux d’équipement et la situation sanitaire mondiale.

Gilles GAIGNAULT

Photo: Aude PALACIO

Contacts

Emmanuelle CASOLA GAUDRE

Emmanuelle@cdk44.fr

Tél : +33 613 07 08 49

Benoit HAIRY

benoit@cdk44.fr

Tél : +33 651 01 40 04

Jean-Briac DALIBARD

jb@cdk44.fr

Tél : +33 630 18 61 16