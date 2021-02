DU MONDE FIA R-GT 2021 AVEC SON ALPINE A110 RALLY

Fort de son sacre en deux-roues motrices dans l’Hexagone en 2020, Manu Guigou a poursuivi sa belle dynamique en remportant le Rallye Monte-Carlo 2021 dès sa première tentative pour célébrer le retour de la marque Alpine sur cette épreuve mythique qu’est la course monégasque.

Avec trois victoires en autant de départs avec sa nouvelle monture, l’ambassadeur de l’Alpine A110 Rally s’apprête à relever désormais un défi encore plus ambitieux en s’alignant en Coupe du Monde FIA R-GT.

Créée en 2015, cette compétition disputée exclusivement sur asphalte réunit des concurrents utilisant une voiture de la catégorie R-GT avec un passeport FIA en vigueur. L’Alpine A110 Rally y affrontera ainsi d’autres modèles de marques prestigieuses comme Porsche et sa 997 GT3, Abarth avec sa 124 Spider Rally, ou encore Lotus, Aston Martin et d’autres.

Composé de cinq manches dans cinq pays européens différents, son calendrier se veut véritablement international avec trois rendez-vous organisés dans le cadre du Championnat du Monde FIA des Rallyes et un en Championnat d’Europe FIA des Rallyes.

Manu confie:

« Après notre titre en France, j’avais à cœur de construire un programme international avec l’Alpine A110 Rally »

Et il enchaîne et précise:

« Alpine possède une histoire lui offrant une aura internationale qu’elle souhaite se réapproprier aujourd’hui. Avec cinq événements en Europe, ce projet en Coupe du Monde FIA R-GT s’intègre donc idéalement dans ses nouvelles ambitions. J’ai aussi la conviction que nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice en démontrant le potentiel de l’Alpine A110 Rally et en aidant à son développement commercial en dehors de nos frontières. »

Benoît Nogier, directeur commercial d’Alpine Racing, poursuit et indique:

« Après les débuts prometteurs de l’Alpine A110 Rally sur la scène internationale, nous sommes impatients de la voir en action sur un programme complet avec un pilote aussi expérimenté que Manu Guigou »

Avant d’ajouter:

« Manu Guigou et le Team Joffroy peuvent compter sur tout notre soutien dans ce projet impliquant d’autres partenaires du Groupe, dont Castrol. Alpine possède une histoire extrêmement riche en rallye, le terrain de jeu idéal pour mettre en avant toutes les qualités de l’Alpine A110. Ce programme vient donc apporter une corde supplémentaire à notre arc dans notre stratégie de développement via le sport automobile en s’ajoutant à nos engagements officiels en Formule 1 et en Championnat du Monde d’Endurance. »

Comme l’an passé, Manu Guigou confiera l’exploitation et l’entretien de son Alpine A110 Rally au Team Joffroy. Dans l’habitacle, Alexandre Coria sera toujours présent dans le rôle de copilote. Enfin, l’équipage continuera de s’appuyer sur la nouvelle gamme de pneumatiques Michelin après une première expérience réussie au Rallye Monte-Carlo.

Manu Guigou qui s’en réjouit:

« Je tiens à remercier l’ensemble de mes partenaires pour leur soutien. Tant du côté de ceux qui me font confiance depuis plusieurs années que des nouveaux acteurs ayant trouvé un intérêt dans ce programme, à l’image de Castrol, j’ai ressenti un véritable élan d’enthousiasme autour de la dimension internationale du projet. À titre personnel, je me réjouis également de retrouver des événements comptant parmi les plus beaux sur asphalte en Europe à travers une compétition me semblant taillée sur mesure pour l’Alpine A110 Rally et ses qualités. »

Le coup d’envoi de la saison 2021 a été donné à l’occasion du Rallye Monte-Carlo, où Manu Guigou s’est emparé de la tête du classement général après avoir mené les débats dès la deuxième spéciale du parcours.

Le pilote du Team Joffroy reprendra le volant au printemps au Rallye International Ain-Jura, un événement dont les origines remontent à 1976 et une première édition remportée par l’Alpine A110 d’André Verchère.

L’été de Manu Guigou sera ensuite rythmé par le Rally di Roma Capitale et le Renties Ypres Rally Belgium, dans deux pays à tout jamais liés à l’histoire d’Alpine avec les succès de Jean Rédélé sur Liège-Rome-Liège.

Enfin, le dénouement de la Coupe FIA R-GT aura lieu en Catalogne avec le Rally RACC Catalunya, théâtre de la manche espagnole du WRC et jadis des exploits des Berlinettes confiées à Bernard Tramont et Lucas Sainz.

Enfin, Manu conclut:

« Une saison fantastique nous attend, mais le plus dur reste à faire. Nous avons réussi à faire le plein de points lors du premier rendez-vous au Monte-Carlo, et les deux prochaines étapes du calendrier me mèneront sur deux rallyes que je dois aussi découvrir avant de retrouver un terrain plus familier à Ypres et en Catalogne. L’objectif sera donc de prendre régulièrement des points sur chaque épreuve pour être le mieux placé au moment de faire les comptes. Je suis toutefois convaincu que notre travail avec les hommes de Romain Joffroy nous permettra de nous défendre vaillamment face à la concurrence. Enfin, je n’oublie pas non plus la dimension humaine indissociable d’Alpine et j’invite tous les passionnés de la marque à venir me retrouver sur chaque manche pour partager cette aventure ensemble ! »

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY – TEAMS –

LE CALENDRIER 2021 DE LA COUPE DU MONDE FIA R-GT

21-24 janvier : Rallye Automobile de Monte-Carlo

7-9 mai : Rallye International Ain-Jura

23-25 juillet : Rally di Roma Capitale

13-15 août : Renties Ypres Rally Belgium

14-17 octobre : Rally RACC Catalunya

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DE LA COUPE DU MONDE FIA R-GT

Manu Guigou, 25 points

Raphaël Astier, 18 points

Cédric Robert, 15 points

Pierre Ragues, 12 points

Philippe Baffoun, 10 points