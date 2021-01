MOTOGP 2021 : PORTIMÃO EN POINTILLÉS

En 2020, année pourtant maudite, en octobre la F1 avait roulé devant presque 30 000 spectateurs et un mois plus tard, le MotoGP s’est déroulé sans personne dans les gradins…

Cette année, qui démarre très fort avec 5 jours d’essai et deux GP au Qatar, devait sans problème continuer à Portimão au Portugal le 18 avril.

Mais le Portugal est dans une phase dure du virus en ce moment, avec même un taux de maladies parmi les plus hauts d’Europe.

On a vu hier autant de morts au Portugal qu’en France, mais il y a une population de 10 millions d’habitants soit six fois moins que dans l’hexagone !

La situation dans le pays est chaotique, l’Autriche commence à recevoir les malades du Portugal par avion, le bazar absolu comme on le connaît depuis un an et dont on finit par se demander si on en verra un jour le bout !

Donc le 18 avril ce n’est pas maintenant mais comme les vaccins promis par centaines de millions par des labos incapables de fournir n’arrivent pas, la situation s’améliorera, mais lentement.

Et oui, le virus, lui, ne voit pas que c’est marqué « frontière » mais les gouvernements continuent d’en interdire le passage, ça doit les rassurer…

Les tests ont bien peu de crédulité…

Alors, comme il y a aura un gros trou entre la Finlande (11 juillet) et l’Autriche (15 août) on peut imaginer que si le Portugal se porte mieux on arrive à le replacer.

Il a déjà été décidé de doubler le Qatar, Misano, l’Autriche et Valence, on avait un départ en fanfare de la saison et toc déjà une fausse note.

Oh les labos, vous vous mettez au boulot ?

On en a marre de mourir nous…

Ou d’être en taule…

Jean Louis BERNARDELLI