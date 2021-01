JB » DUBOURG ET LA ZOE GLACE REMPORTENT LE TROPHÉE ANDROS 2021. PUSSIER SACRÉ EN ELITE

Avec deux victoires et une deuxième place obtenues sur le circuit Savoyard de Val-Thorens, Jean-Baptiste Dubourg devient le nouveau vainqueur du e-Trophée Andros, millésime 2021.

Son dauphin, est le vainqueur sortant Aurélien Panis qui s’est battu jusqu’au bout contre ses adversaires directs Nathanaël Berthon avec la Peugeot e-208 du Pussier Compétition et Yann Ehrlacher, du M Racing by Y. Muller.

Les quatre pilotes (JB Dubourg-Nico Prost-Emmanuel Moinel-Gérald Fontanel) du Team DA Racing-Renault, permettent aux ZOE Glace de remporter également le classement par équipe, soit un carton plein pour la formation Bordelaise.

Mais, précisons que ce samedi 30 janvier 2021, la dernière épreuve de Val Thorens, a été remportée par le Clermontois Nathanaël Berthon qui décrochait sa troisième victoire cet hiver, précédant le Champion, déjà sacré depuis la course précédente plus tôt en matinée JB Dubourg et notre confrère de Canal+, Julien Fébreau, excellent surprenant troisième !

JB DUBOURG SACRÉ POUR LA CINQUIÈME FOIS AU TROPHÉE ANDROS

Auteur du meilleur temps des essais, Jean-Baptiste Dubourg frappait un grand coup lors de la Q1 et aucun pilote n’était en mesure d’améliorer le temps du Girondin. Sa deuxième place en Super Pole lui permettait de glaner de gros points avant de placer sa ZOE Glace N°2 en pole position de la Super Finale Elite Pro. Réactif au départ, ‘JB’ prenait le meilleur envol pour préserver sa première place avec le point du meilleur tour en prime.

Le Girondin décrochait ainsi son quatrième succès de l’hiver. Déchaîné et en pleine confiance, Jean-Baptiste, malgré 60 kilos de lest au départ de la Course 2, assommait la concurrence en remportant toutes les manches qualificatives, avant de signer le deuxième temps de la Super Pole. Comme lors de la Course 1, il s’imposait avec le meilleur temps au tour. Le compte est bon, Jean-Baptiste vient de décrocher son cinquième titre sur la glace.

Il rentre dans l’histoire en devenant le seul pilote à avoir remporté le Trophée Andros dans sa version thermique (2016 à 2019) et électrique (2021), toujours avec la marque Renault. Fort de ses cinq étoiles, ‘JB’ signait le deuxième chrono des qualifications avant de remporter la Super Pole. Sans pression, le Girondin profitait de cette dernière finale pour monter sur la deuxième marche du podium de la Course 3 avant soulever le Trophée du vainqueur du e-Trophée Andros 2021

Jean-Baptiste Dubourg, le Champion confiait :

« C’était un dernier week-end exceptionnel avec deux victoires et une deuxième place ! Cela peut donner l’impression que j’ai dominé la saison mais ce n’est pas vrai. Il a fallu se battre tout l’hiver face à des adversaires redoutables. Ce titre a autant de valeur que le premier que j’ai remporté en 2016. Après avoir gagné le Trophée en thermique, c’était important de s’imposer en électrique. Cela n’a rien à voir il a fallu se remettre en question à tous les niveaux, tant sur la technique que sur le pilotage. Nous avons su trouver les ressources. »

Nicolas Prost devait composer avec un lest supplémentaire dans sa ZOE Glace #5. Dans le rythme des plus rapides, ‘Nico’ voyait la Super Pole lui échapper pour quelques dixièmes. Parti en Finale Elite Pro, le pilote du Team DA Racing-Renault-Motul dominait les débats avec le meilleur tour à la clé avant de prendre la septième place de la Course 1. Pourtant à l’attaque lors des qualifications de la Course 2, ‘Nico’ accrochait une nouvelle fois la septième place. Déterminé et incisif, Nicolas ne relâchait pas son effort pour la Course 3.

Quatrième des ‘qualif’, il signait le troisième temps de la Super Pole avant de placer la ZOE Glace N°5 sur la deuxième ligne de la Super Finale Elite Pro. Bien décidé à défendre ses chances jusqu’au bout, ‘Nico’ attaquait sans relâche et faisait les frais de la course en peloton pour prendre la cinquième place finale de la Course 3 et rentrer dans le Top 5 du e-Trophée Andros Elite Pro 2021.

Au classement général final, JB Dubourg l’emporte en totalisant 574 points. Le pilote de la Renault Zoe précède donc le lauréat de l’édition 2020, Aurélien Panis, son dauphin second avec 522 points, le podium état complété par Nathanaël Berthon qui complète le podium 2021 avec 518 points.

Top 5 pour Yann Ehrlacher et Nicolas Prost, respectivement avec 507 points et 489 points. Suivent ensuite et dans l’ordre, Benjamin Riviére avec 453 points, Olivier Pernaut avec 433 points, Frank Lagorce avec 422 points, Christophe Ferrier avec 377 points et Quentin Giordano dixième avec 361 points.

CATÉGORIE ELITE : SYLVAIN PUSSIER SUR LA 1ère MARCHE DU PODIUM !

La catégorie Elite a connu de nombreux rebondissements toute la saison et à contrario de la catégorie reine, le suspens est resté intact jusqu’à l’ultime course pour connaître le nom du vainqueur de cette édition 2020-2021, entre Gérald Fontanel au volant de la Renault ZOE du DA Racing et Sylvain Pussier avec sa Peugeot e-208 du Pussier Compétition.

Ce dernier s’est vu finalement attribué le titre de Champion avec 507 points, devant son concurrent direct Gérald Fontanel, second avec 501 points et Natan Bihel du M Racing by Y. Muller, le 3ème pilote Elite de l’année qui en a scoré 482!

Cette saison les féminines ont particulièrement marqué les esprits, Clémentine Lhoste, elle aussi au volant d’une Peugeot e-208 du Pussier Compétition et Margot Laffite du Sébastien Loeb Racing, terminant respectivement 4ème et 5ème au classement général final, avec 479 et 470 points.

A noter également le beau parcours du ‘rookie’ le tout jeune César Gazeau, lui aussi pilote au Sébastien Loeb Racing et qui a fait son entrée dans la cour des ‘grands ‘ et fait la fierté du « boss » Sébastien Loeb, nul doute qu’il faudra compter sur lui la saison prochaine pour figurer en haut du tableau.

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN