 VICTOIRE DU FRANÇAIS PIERRE-LOUIS CHOVET DANS LA 3éme COURSE DE LA F3 ASIAN A DUBAÏ

Après avoir frôlé le podium lors des deux premières courses du Championnat des monoplaces de laF3 Asian 2021, le jeune Français Pierre-Louis Chovet, ne s’est pas loupé dans la troisième et ultime du premier meeting de la série ce week-end à Dubaï

Auparavant il avait déjà réussi à décrocher la pole position de cette dernière manche, qu’il avait obtenu vendredi pour cette 3éme course.

Cependant, tout n’a pas été facile pour le pilote Français, puisque Roy Nissany a réussi à le dépasser dès le premier tour, rapidement suivi de Dino Beganovic.

Au deuxième tour, Chovet s’est débarrassé du jeune Suédois de la Scuderia Prema et il s’est alors lancé à la poursuite de Nissany qui pointait au commandement. Les deux pilotes se sont livrés à un duel passionnant, qui a tourné en faveur du pilote tricolore de l’écurie Pinnacle, qui a ainsi pu s’envoler vers son premier succès 2021, victoire qui lui permet de pointer désormais à seulement un petit point au classement provisoire de la F3 Asian 2021, derrièree le polotede la Renault Acdemy, le Chinois Zhou.

Ce dernier victorieux des deux premières courses, n’ayant scoré aucun point dans cette 3éme manche, après avoir été contraint à l’abandon, après quelques mètres, lorsqu’il a été harônnéé par le Brésilien Roberto Faria.

Finalement Chovet triomphait et l’emportait avec 1″832 sur Dino Beganovic et 5″423 sur l’Israélien Nissany – le nouveau pilote de DAMS en F2 cette saison – et qui finit troisième.

Le pilote de la Ferrari Driver Academy, se retrouve troisième du général provisoire à 4 points de Zhou, et à 3 de Chovet mais il ne prévoit de ne participer qu’à trois courses pour ensuite e concentrer sur la Formula Regional by Alpine.

Celui qui outre Zhou et Chovet peut jouer sa carte pour le titre est Roy Nissany, de retour sur le podium après celui décroché lors de la 1ére course. A la fin de la course, Roy reconnaissait qu’il devait encore travailler avec son équipe pour améliorer son rythme en course, alors qu’en qualifications il figure parmi les plus rapides.

Cependant, le troisième pilote Williams en F1 et nouveau membre de DAMS en F2, a tenu Isack Hadjar et ses coéquipiers chez Hitech, Ayumu Iwasa et Reece Ushijima à distance, s’assurnt sa troisième place.

Enfin, entame du Championnat F3 Asian 2021 difficile pour le troisième pilote Français, Alexandre Bardinon, dix-septième et dix-huitième des deux premiéres courses et qui a hélas été contraint à l’abandon dans cette troisième!

John ROWBERG

Photos : F3 ASIAN

LE CLASSEMENT DE LA TROISIEME COURSE DE DUBAI LE 30 JANVIER 2021

1 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle – 19 tours

2 – Dino Beganovic – Abu Dhabi by Prema, à 1″832

3 – Roy Nissany – Hitech, à 5″423

4 – Isack Hadjar – Evans GP, à 7″846

5 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 9″945

6 – Reece Ushijima – Hitech, à 14″105

7 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 15″926

8 – Cem Bolukbasi – BlackArts, à 22″108

9 – Zdenek Chovanec – BlackArts, à 25″865

10 – Lorenzo Fluxa – BlackArts, à 28″662

11 – Patrik Pasma – Evans GP, à 29″332

12 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 30″875

13 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 31″190

14 – Nicola Marinangeli Motorscape, à 33″962

15 – Irina Sidorkova – Evans GP, à 41″749

16 – Casper Stevenson – Evans GP, à 55″493

17 – Matthias Luthen – Pinnacle, à 1’01″085

18 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 1’38″101

19 – Roberto Faria – Motorscape, à 1 tour

20 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 1 tour

ABANDONS

Guanyu Zhou

Roman Stanek

Alexandre Bardinon

MEILLEUR TOUR: Jehan Daruvala, en 1’36″237

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE DE LA F3 ASIAN

1‍.Zhou : 50 points – 2.Chovet : 49 – 3.Beganovic : 46 – 4.Nissany : 37 – 5.Hadjar : 31 – 6.Iwasa : 28 – 7.Daruvala : 27 – 8.Bolukbasi : 12 – 9.Ushijima : 9‍