LE TEAM BELGE WRT POURSUIT DANS LE SELECT CHAMPIONNAT ALLEMAND ‘’ADAC GT MASTERS’’

Après l’annonce de son engagement en Chapionnat du monde d’endurance WEC avec une ORECA 07 LMP2, l’équipe Belge WRT, de Vincent VOSSE et de ses associés, René VERBIST et Yves WEERTS confirme sa participation au Championnat d’Allemagne ADAC GT MASTERS 2021.

Après une saison d’apprentissage en 2020, fortes de quelques prestations encourageantes dont une victoire et 4 podiums, l’écurie WRT a décidé de remettre le couvert, avec deux AUDI R8 LMS GT3 dans ce très huppé Championnat qui en sera à sa 15ème édition et qui pourra compter sur un plateau de minimum 30 voitures représentant 8 marques différentes et qui sera en concurrence directe avec le DTM qui à partir de cette année. passe également au GT3, mais une discipline à pilote unique et qui pour ‘sa première’ new look, pourra compter sur quelques pilotes de renoms.

Quant au ADAC GT MASTERS, dont la saison devrait débuter à la mi-mai à Oschersleben, il pourra compter en ses rangs sur des marques comme AUDI, BMW, PORSCHE, LAMBORGHINI, CORVETTE, MERCEDES, ASTON MARTIN et HONDA, que des firmes prestigieuses, même si les deux dernières marques, n’engageront qu’une seule voiture cette saison.

Concernant l’équipe WRT, elle sera présente, avec deux voitures, dont les équipages ne sont pas encore composés mais où l’on devrait retrouver le trio Belge, Dries VANTHOOR, Fred VERVISCH et Charles WEERTS, auxquels pourrait s’ajouter le Suisse Rolf INEICHEN.

Chez WRT on est en tout cas confiant de pouvoir participer à un championnat aussi relevé et les espoirs sont permis de déclarer que le team n’y fera pas que de la configuration.

Le patron Vincent VOSSE, n’a d’ailleurs pas hésiter de déclarer :

« Il va sans dire que nous poursuivrons notre longue et fructueuse collaboration avec AUDI SPORT,la marque de Neckarsulm, et nous savons quels sont nos objectifs et voulons améliorer nos performances réalisées en 2020. »

Avant de poursuivre et de conclure par:

« L’année dernière, cette série très relevée était complètement nouvelle pour tous les membres de notre staff et par conséquent nous tenons à mettre notre expérience acquise à profit pour être encore plus forts cette année.»

Gageons que Vincent VOSSE et son équipe mettront tout en œuvre pour représenter dignement la marque aux anneaux face à une concurrence farouche!

Manfred GIET

Photos : PUBLIRACING Agency