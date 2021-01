LA CARTE POSTALE DES VOITURES EN TÈTE DE LA GRILLE DE DÉPART DES 24 HEURES DE DAYTONA 2021

Lancement ce samedi 30 janvier 2021 de la saison en Championnat du monde d’endurance US de l’IMSA, avec le départ de la traditionnelle épreuve d’ouverture, l’épreuve Floridienne des 24 Heures de Daytona.

La grille de départ a été – c’est une nouveauté cette année – établi le week-end dernier sur cette même piste de Daytona, à l’occasion du classement de l’épreuve du ‘Roar Before the Rolex 24’

Courte course d’une durée d’une heure 40 minutes, remportée par la Cadillac N°31 du Team Whelen, pilotée par la paire formée de Félipe Nasr et Pipo Derani renforcée pour ces deux tours d’horloge par Mike Coway, le Champion du monde en titre WEC et par Chase Eliott le Champion de la NASCAR – laquelle Cad, qui avait triomphé dimanche dernier au Roar Before, s’élancera ce jour depuis la pole position.

Devançant dans l’ordre, la Mazda N°55 d’Oliver Jarvis et Harry Tincknell qui seront épaulés par Jonathan Bomarito et une autre Cadillac, la N°5, celle de l’équipe Mustang Sampling JDC Miller des Français Tristan Vautier et Loïc Duval, tous deux rejoints par Sébastien Bourdais.

Top 5 pour les deux Acura, les N° 60 et N°10 des Teams Meyer-Michael Shank et Konica Minolta Wayne Taylor des équipages composé eux du Français Olivier Pla, de Dane Cameron, Juan Pablo Montoya et AJ Almendinger et de Félipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alex Rossi et Helio Castroneves.

En LMP2, succès et pole de samedi pour l’une des Oreca 07, la N°52 du PR1-Mathiasen de Keating-Jensen, Huffaker et du Français, Nicolas Lapierre, qui précédait les Oreca 07, la N°20, celle de l’équipe High Class d’Andersen-Habsburg Lothringen, Fjordbach et du Polonais Robert Kubica et la N°8 du Tower Motorsport du Canadien John Farano qui roule en compagnie d’un trio de pilotes Français, comprenant Gabiel Aubry, Tim Buret et Mathieu Vaxiviére.

Dans la catégorie GTLM, doublé des Corvette, la N°4 de Nick Tandy, Alex Sims et Tommy Milner, précédant la N°3 de Nicky Catsburg, Antonio Garcia et Jordan Taylor. Podium complété par la Porsche 911 RS-R-19 N°79, confiée au Français Kevin Estre, à Cooper McNeil, Richard Lietz et Gianmaria Bruni.

Enfin en GTD, c’est la BMW M6 GT3, la N°96 du Turner Motorsport de Bill Auberlen, Robby Foley et Aidan Read qui partira en pole devant la Porsche 911 GT3R, la N°9 du Pfaff de Laurens Vanthoor, Zacharie Robichon,Corey Lewis et Andréa Caldarelli.

