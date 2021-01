TRAFIC : BEAUCOUP MOINS DE MORTS SUR LES ROUTES DE FRANCE EN 2020

Bien sûr que la pandémie du Coronavirus COVID-19, y est assurément pour quelque chose.

Enfin en théorie car on verra que les nouveaux transports ultra développés depuis l’arrivée du roi Virus, genre trottinette et vélos, eux ont beaucoup augmenté en accidentologie…

Donc affirmer que le virus a été un élément positif dans ce domaine serait vraiment aller très loin dans l’hypocrisie… Encore que confinement aprés couvre feu, limitent les déplacements depuis mars 2020!

Alors cette année au total sur les routes de France seulement 2782 morts.

Autrement dit on est 20%en dessous de 2019, un chiffre équivalent à…l’année 1924, alors que les véhicules en circulation ont été multipliées par 50 !

700 morts en moins, je sais que c’est beaucoup moins que le virus, dont les TV nous rebattent les oreilles depuis plus d’un an, mais il serait bon que tout le monde relativise, le cancer tue exactement deux fois plus par an que la COVID-19, et ce depuis longtemps, les TV n’en parlent que rarement, étonnant comme cette politique de terreur plaît dans les rédactions…

Et comme me le rappelle Gilles Gaignault, ne parlons pas des infarctus et aussi naturellement du tabac… Source de profit par milliards de taxes qui tombe du ciel pour l’état!!!! Morts par centaines de milliers dans ces trois cas (Cancer-infarctus-Tabac)…

En revanche les bonnes nouvelles ont beaucoup moins accès aux Journaux Télévisés des TV…

Celle-ci, 700 morts de moins, en est une, même si je l’ai dit, le virus a modifié certains comportements, la RATP par exemple a vu son trafic baisser d’un tiers, au profits d’autres types de transport, dont le vélo bien sûr mais aussi les deux roues motorisé (évolution des ventes énorme sur certaines marques), quand l’auto elle a perdu 25% de son marché. Logique les usines sont restées fermées des mois, tout comme les concessionnaires!!!

On est en résonance avec notre papier d’hier, indiquant que contrairement à la grande presse toute entière qui a pris goût aux mauvaises nouvelles et cette fois s’est encore mis le doigt dans l’œil sur l’interdiction du trafic inter- files des scooters et des motos, en affirmant que cette façon de rouler est à nouveau interdite, alors qu’elle n’a jamais été autorisée, il y a seulement une tolérance quand les dépassements ne sont pas des rodéos.

Entre autres, bon nombre de départements sont revenus aux 90 km/h sur les routes et il n’y a pas de dégâts supplémentaires, mais ça c’est une bonne nouvelle alors interdite de TV…

Ce sont les ‘vieux’ conducteurs qui décrochent la baisse la plus forte de tués, 34% de moins qu’en 2019, on peut logiquement penser, simple question de bon sens, que ces personnes se déplacent moins parce que le virus est plus méchant pour les plus âgés mais aucune donnée ne va dans ce sens.

A l’inverse, les nouveaux modes de transport dit EDPM (Engins de déplacement personnel motorisé, il s’agit des trottinettes qui roulent comme des dingues à contre sens, sans aucune protection) les vélos sont dans le même cas, sont devenus des pourvoyeurs importants des hôpitaux.

Les chiffres ci-dessous montrent que tous les moyens de transport ont vu baisser leurs chiffres de tués, ces deux catégories à l’inverse sont montées en flèche, ce qui n’est pas étonnant mais pour les motards, les autos, les camions et même les cyclomotoristes et les piétons, c’est une bonne nouvelle.

Les chiffres

1243 automobilistes (-41%)

479 motards (-34%)

389 piétons (-20%)

182 cyclistes et EDPM (+24%)

98 cyclomotoristes (-60%)

35 poids-lourds (-46%)

Voilà, pour ce qui concerne la moto, dont chacun des lecteurs de ce site sait que c’est mon domaine d’enthousiasme et de diligence, nous ne sommes plus les principaux clients des services d’urgence.

Bravo à tous!

Et en ce qui concerne le virus, même si c’est nous qui devrons trouver les solutions au lieu d’une administration aussi active que les volcans d’Auvergne, on l’aura!

Jean Louis BERNARDELLI