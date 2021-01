LES COURSES D’AVRIL À JUIN POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA FORMULA E 2020/21. PARIS ABSENT EN 2021

Un mois avant l’ouverture de la saison du Championnat du monde de la Formula E 2020-2021 à Diriyah, en Arabie Saoudite, les 26 et 27 février prochain, les promoteurs de la Formule E et la FIA, révèlent l’ensemble des courses faisant suite au double header nocturne dans le désert.

Les courses confirmées d’avril à juin voient la série 100% électrique traverser l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud? via une logistique efficace.

Un protocole COVID strict est mis en œuvre en partenariat avec les villes hôtes priorisant la santé et la sécurité sur toutes les courses

LE NOUVEAU CALENDRIER 2021

1 Diriyah Arabie Saoudite 26 Février 2021 2 Diriyah Arabie Saoudite 27 Février 2021 3 Rome Italie 10 Avril 2021 4 Valence Espagne 24 Avril 2021 5 Monaco Monaco 8 Mai 2021 6 Marrakech Maroc 22 Mai 2021 7 Santiago Chili 05 Juin 2021 8 Santiago Chili 06 Juin 2021

Le premier E-Prix annoncé est un retour dans la capitale italienne à Rome, pour la troisième manche du Championnat, le 10 avril.

Une nouvelle ville hôte s’inscrit au calendrier pour la quatrième manche, avec le lancement de l’E-Prix de Valence sur le circuit Ricardo Tormo, où les tests de pré-saison, ont eu lieu lors des trois dernières saisons. Cette première course Espagnole aura lieu le 24 avril et utilisera une configuration de circuit inédite spécialement conçue pour la Formule E.

L’E-Prix de Monaco est annoncé comme la cinquième manche du Championnat du Monde de Formula E 2020-2021 le 8 mai, marquant la quatrième course biennale en Principauté.

Pour la manche 6 et avec pour toile de fond les montagnes de l’Atlas, la Formule E reviendra en Afrique à Marrakech le 22 mai, sur le circuit international Moulay El Hassan pour une cinquième saison consécutive.

Le Championnat du Monde se déplace ensuite vers l’Amérique du Sud pour le double header de Santiago les 5 et 6 juin.

LE GRAND PRIX DE PARIS DE FORMULE E ANNULÉ EN 2021

Les conditions sanitaires actuelles et comme en 2020 et donc pour la deuxième année consécutive, rendent trop complexe l’organisation spécifique du prestigieux Paris E-Prix autour des Invalides en saison 7…

Dans ces circonstances, il a été convenu avec la Ville de Paris, de planifier la prochaine édition en saison 8. Les courses de Formule E de Sanya et de Séoul, n’auront pas lieu respectivement en mars et en mai, comme initialement prévu. Elles sont à ce jour reportées et une décision ultérieure sur ces événements sera annoncée avec le reste du calendrier au début du printemps.

La Formule E continue de surveiller de près la pandémie du Coronavirus COVID-19 et est en communication constante avec les équipes, les constructeurs, les partenaires, les diffuseurs et les villes hôtes.

Toutes les mises à jour du calendrier dépendent des restrictions de voyage, ainsi que des protocoles gouvernementaux et sont soumises à l’approbation du (CMSA) Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

CEO de la FORMULE E, Jamie Reigle, explique:

« Nous nous engageons à proposer un calendrier qui convienne à notre première saison en tant que Championnat du Monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires que ce soient les équipes, les constructeurs, les sponsors, les diffuseurs et les villes hôtes pour nous adapter aux circonstances extérieures et assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Nous le ferons tout en conservant ce que les fans aiment le plus dans la Formule E : des courses imprévisibles, des lieux emblématiques et le mélange des mondes réels et virtuels, le tout soutenu par notre volonté d’un avenir meilleur grâce aux courses. »

Co-Fondateur de la FORMULE E, Alberto Longo, Précisant:

« Travailler sur le calendrier du championnat dans des circonstances « normales » est déjà une tâche de grande envergure qui prend des mois de planification et de préparation en collaboration avec de nombreuses villes et parties prenantes. La mise en place de ces courses démontre l’agilité de la Formule E pour réagir à n’importe quelle situation et créer un calendrier convaincant et exigeant. »

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN– FORMULE e