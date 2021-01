LES 24 HEURES DU MANS MOTOS 2021 À HUIS CLOS…

Les 24 Heures du Mans Motos, Édition 2021, prévues sur le circuit Bugatti du Mans les 17 et 18 avril, seront courues à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19

L’annonce a été dévoilé ce jeudi matin 28 janvier par les organisateurs, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), et en accord avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et Eurosport Events, promoteur du Championnat du Monde FIM EWC

«Compte tenu du contexte sanitaire actuel, des mesures de restrictions de déplacements entre certains pays et de rassemblements en vigueur en France, la 44e édition des 24 Heures Motos se disputera à huis clos», comme en 2020



Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, précise :



» Pour la seconde année consécutive, nous devons malheureusement organiser les 24 Heures Motos à huis clos. J’ai tout d’abord une pensée pour les fans de cette épreuve, à nouveau privés de circuit. Malgré l’absence de spectateurs, il était nécessaire pour les concurrents et leurs partenaires de maintenir cette épreuve. Nous espérons un retour à la normale très prochainement pour partager tous ensemble ces grands moments de sport. »



Quant à Sébastien Poirier, le nouveau Président De la Fédération Française de Motocyclisme, lui il explique:

» C’est évidemment un crève-cœur que de revivre les 24h Motos à huis clos et priver ainsi les nombreux fans d’un événement aussi communautaire. Pour des raisons organisationnelles, la décision devait être prise dès maintenant par l’ACO et je la partage. Je tiens, à ce titre, à saluer le travail de l’ACO, du promoteur Eurosport Events et de la FIM qui a permis de maintenir cette épreuve au calendrier, que nous suivrons avec passion sur les différents supports TV et digitaux.

La période d’engagements pour les concurrents ouvre aujourd’hui et se clôturera le 18 mars 2021. L’an passé, l’épreuve, reportée à plusieurs reprises, avait rassemblé 39 machines.

Et la course avait été remporté par la Honda officielle (notre photo en ouverture).

La Honda N°5 du Team FCC TSR Honda France du trio avec les deux Français Mike di Miglio et Freddy Foray, épaulés par l’Australien Josh Hook et constamment en tète depuis le départ, qui avait triomphé, l’emportant en devançant dans l’ordre à l’arrivée, la Kawasaki N°1 de Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon et l’Espagnol David Checa, classée seconde à 3 tours et la Suzuki du SERT de l’équipage, avec Etienne Masson, Greg Black et Xavier Siméon, classée juste derrière et qui complétait ce podium Manceau 2020.

Désormais on ose espérer que le GP de France moto, programmé lui en mai, ne suivra pas la même voie. En 2020 seuls 5000 spectateurs avaient été autorisés à assister à l’épreuve Sarthoise !

François LEROUX

Photos: Thierry COULIBALY