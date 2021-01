24 HEURES DE DAYTONA 2021: SIMON PAGENAUD CONFIANT

Aux 24 heures de Daytona qui se déroulent ce week-end, le Français Simon Pagenaud et l’équipe de la Cadillac N°48 de l’équipe’Action Express Racing partiront depuis la 6ème position

Ce samedi, les 24 heures de Daytona marqueront le départ du Championnat d’endurance US de l’IMSA 2021 qui compte cette saison 12 courses.

Simon Pagenaud participera à trois d’entre elles dans une nouvelle équipe crée au sein de l’écurie Action Express Racing. Il épaulera l’Américain Jimmie Johnson, le Japonais Kamui Kobayashi et l’Allemand Mike Rockenfeller.

En préparation de cette mythique épreuve qui est aux USA ce que sont les 24 Heures du Mans en Europe des essais et une course qualificative appelée « Roar before the 24 » se sont déroulés le week-end dernier sur le tracé Floridien.

La Cadillac N°48 a terminé à la 6ème position, qui la place donc sur la troisième ligne de la grille de départ de ces 24 Heures de Daytona.

Alors que plusieurs nouvelles séances de roulage mais sans influences pour cette grille de départ snt programmées en ce milieu de semaine, Simon Pagenaud – ancien vainqueur des non moins magiques 500 miles à Indianapolis en mai 2019 – fait le point:

« Avec mes co-équipiers Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi et Mike Rockenfeller, nous terminons 6ème du ‘Roar before the 24’. La Cadillac est une voiture très plaisante à conduire et très solide pour 24 heures, ce qui donne de gros espoirs pour la course. L’équipe est bien préparée. La voiture n°48 dans laquelle je suis est une nouvelle équipe qui vient de se monter. On est en train de préparer la course et de s’assurer que tout est en place. »

Et il poursuit et indique :

« Jusqu’à présent tout se passe bien avec Action Express et la Cadillac. C’est un plaisir de travailler avec Jimmie Johnson qui est une légende aux Etats-Unis. Il vient d’arrêter sa carrière en NASCAR et a décidé de se lancer en endurance et en IndyCar où je vais le retrouver. C’est un modèle pour moi sur les ovales et c’est un plaisir de l’aider à se mettre en route à Daytona. Mike Rockenfeller est un bon ami et Kamui Kobayashi est très rapide. Nous sommes confiants et en tout cas on a bien démarré ! »

Le week-end des 24 heures de Daytona commence ce jeudi 28 janvier et vendredi 29 janvier avec des séances d’essais supplémentaires.

L’ordre de départ ayant été déterminé le week-end dernier lors du « Roar », la 59éme édition de cette course mythique débutera ce samedi, 30 janvier, à 15h40 heure locale (21h40 heure française) pour une arrivée 24 heures plus tard le dimanche 31 janvier.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAM