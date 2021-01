CARLOS SAINZ Jr A PILOTÉ UNE MONOPLACE ROSSO FERRARI A FIORANO CE 27 JANVIER

« Je pense que je n’oublierai jamais la journée d’aujourd’hui »

Ainsi s’est exprimé ce mercredi 27 janvier 2021, Carlos Sainz Junior après sa première apparition derrière le volant d’une monoplace Ferrari de Grand Prix !

Certes, il ne s’agissait que d’une Formule 1, type SF71H, la monoplace de la saison 2018 que l’équipe avait auparavant depuis lundi … dépoussiérée en faisant rouler et tourner les jeunes espoirs de la FDA (Ferrari Driver Academy) permettant dans l’ordre, d’abord à Giiilano Alesi lundi puis ensuite au Néo-Zélandais Marcus Armstrong et au Russe Robert Schwartman, de découvrir le pilotage pour ce dernier, cependant que Marcus qui avait déjà goûté à ce bonheur de piloter une F1, de continuer son apprentissage et de s’entraîner sur leur circuit sur la piste privée de Fiorano à Maranello, mais en respectant les limites du règlement de la FIA, au sujet des essais, hors calendrier officiel.

Ainsi après Charles Leclerc (Photo) en action hier mardi 26 janvier, occupé ce jour à préparer son nouveau siège, ce mercredi c’était donc au tour de l’Espagnol Carlos Sainz Jr, enrôlé pour succéder à Sebastian Vettel de s’installer dans le baquet de la Rosso, flanqué du N° 55 !

Assister à ce moment spécial, ne pouvait certainement pas se dérouler sans la présence de son illustre père, Carlos Senior, tout juste de retour d’Arabie et du Rallye Dakar, ni non plus, sans celle du président de Ferrari, John Elkann, qui s’était lui spécialement déplacé pour encourager la recrue.

Sans oublier Marco Matassa, l’actuel responsable de la Ferrari Driver Academy mais qui se trouvait déjà aux côtés du pilote Madrilène lors de sa période chez Toro Rosso.





« Le réveil s’est déclenché très tôt à l’aube, car avant de commencer à rouler, je souhaitais courir et faire un jogging de détente. Quand je suis arrivé sur la piste et que j’ai vu la Ferrari avec mon numéro 55, j’étais très excité. Et cela s’est aussi produit pendant le premier tour

Carlos Sainz Jr est sorti des stands pour la première fois peu après 9h30, puis il a bouclé plus de 100 tours, effectuant également des tests de simulation de départ.

Au cours de cette journée découverte, il a pu s’imprégner de la méthode de travail de sa nouvelle équipe et entamer des liens avec le staff de l’équipe transalpine, en attendant les tests officiels sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, les 12 et 14 mars prochains.

Gianpietro CERVONIA

Photos : SCUDERIA FERRARI