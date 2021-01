AU MONTE CARLO 2021, LA VICTOIRE D’OGIER EST LE PREMIER SUCCÈS POUR TOYOTA DEPUIS… 1998

L’équipage Français Sébastien Ogier et Julien Ingrassi remporte une huitième victoire au Monte-Carlo, alors que la Toyota Yaris WRC réalise un doublé.

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia établissent un nouveau record en remportant le Rallye Monte-Carlo pour la huitième fois et ‘ erise sur le gâteau’ cette Toyota Yaris WRC termine sur les deux plus hautes marches du podium avec la magnifique deuxième place des Britanniques Evans et Martin

Sébastien Ogier et son co-pilote Julien Ingrassia deviennent le premier équipage à remporter huit fois le légendaire Rallye Monte-Carlo. Sur cette manche d’ouverture de la saison 2021, le Toyota Gazoo Racing World Rally Team, réalise un doublé fantastique avec la deuxième place d’Elfyn Evans et de Scott Martin. Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ont terminé quatrièmes eux lors de ce week-end.

Il s’agit également de la 50éme victoire au palmarès d’Ogier et Ingrassia dans le Championnat du Monde des Rallyes WRC. Ils ne sont que le second équipage à réaliser une telle performance dans l’histoire de cette compétition après leur compatriote, l’autre Seb, Sébastien Loeb, qui en totalise, lui, … 79 !

C’est aussi et surtout, la première victoire de la Toyota Yaris WRC dans la plus prestigieuse épreuve du WRC et la quatrième de Toyota, un palmarès inauguré il y a juste 30 ans en 1991 par Carlos Sainz et la Toyota Celica GT4. Succès répété en 1993 avec le Français Didier Auriol, avant que Sainz ne récidive en 1998 !

Le Rallye Monte-Carlo 2021 a été à la hauteur de sa réputation d’événement le plus exigeant du calendrier WRC. Le déroulement de l’épreuve avait été modifié pour s’adapter aux restrictions liées à la pandémie de coronavirus, imposant d’effectuer certaines spéciales avant l’aube avec de la glace et de la neige.

Toutes les équipes engagées en WRC ont également dû se familiariser avec les pneus du nouveau fournisseur unique Pirelli sur une épreuve où le choix des gommes est toujours déterminant pour le résultat.

L’équipe Toyota a pris la tête du rallye dès la troisième spéciale, tôt le vendredi matin. Rovanperä, Ogier et Evans se sont relayés lors de la plus longue journée du rallye. Ogier a ensuite repris la tête avec une victoire spectaculaire dans la première épreuve spéciale du samedi. Il a enfin pris un avantage décisif de 13 secondes sur Evans dans la dernière journée, en remportant trois des quatre spéciales – y compris la Power Stage de fin de rallye – pour l’emporter définitivement.

Akio Toyoda (Président de Toyota et fondateur du Team) indique :

« La cinquième saison de l’équipe TOYOTA GAZOO Racing World Rally a commencé. Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous ont permis de concourir à nouveau en WRC malgré cette période très difficile partout dans le monde. De plus, j’aimerais adresser mes remerciements à l’équipe pour son excellent résultat avec un doublé. Bravo à Seb et Julien qui, j’en suis sûr, ont obtenu ce résultat avec fierté et responsabilité. Félicitations pour cette victoire à domicile, et votre 50e victoire ! Merci à Elfyn et Scott d’avoir apporté les points de la deuxième place ! Kalle et Jonne ont dû être frustrés par les dommages sur leurs pneus le dernier jour, mais ils ont tous les deux réalisé une belle course. Avant la compétition, l’un des membres de l’équipe m’avait dit qu’il n’était pas possible de se rendre au Monte-Carlo s’il manquait un seul membre du Team. Cela en dit long sur le professionnalisme de chaque individu et leur esprit d’équipe. Enfin, je voudrais dire merci à nos fans. J’apprécie votre soutien continu à l’équipe TOYOTA GAZOO Racing World Rally. »

Jari-Matti Latvala (Team Principal)

« Je suis vraiment très fier de l’équipe. Quel résultat fantastique ! Pour mon premier rallye en tant que Team Principal, nous terminons premiers, deuxièmes et quatrièmes, et nous remportons le maximum de points à la Power Stage – c’est incroyable ! J’ai une équipe fantastique et nous avons les meilleurs pilotes. »

Sébastien Ogier (Pilote voiture 1)

« C’est un début de saison parfait. La Yaris WRC a été superbe ce week-end : j’avais de très bonnes sensations dans la voiture ! C’était une bonne décision de faire un an de plus ! L’équipe est géniale, donc un immense merci à tous. »

Elfyn Evans (Pilote voiture 33)

« Peut-être que je n’ai pas assez défié Seb pour la victoire, mais il était spécialement bon ce week-end. Pour l’équipe c’est un début d’année fantastique. Nous pouvons être satisfaits des points engrangés mais, bien sûr, j’en veux toujours plus et j’espère que la prochaine fois, je pourrai être meilleur. »

« Globalement, ce fut un week-end vraiment sympa de mon côté car je n’ai pas fait beaucoup de kilomètres sur asphalte l’an dernier. Nous avons été beaucoup plus rapides que l’année dernière et plus cohérents aussi, donc c’était un bon week-end avec juste un peu de malchance. »

Et après ?

Le prochain rendez-vous est l’Arctic Rally Finland (26-28 février), nouveau venu dans le calendrier WRC, qui remplace le Rallye de Suède comme seule épreuve purement hivernale de la saison. Le rallye se déroulera à Rovaniemi – capitale de la région la plus au nord de la Finlande – avec des étapes spéciales disputées à l’intérieur du cercle polaire arctique sur des routes couvertes de neige et de glace.

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY -ACM – TEAM

CLASSEMENT FINAL DU RALLYE MONTE-CARLO 2021

1 Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 2h56m33.7s

2 Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Yaris WRC) à 32.6s

3 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC) à 1m13.5s

4 Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) à 2m33,6s

5 Dani Sordo / Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupé WRC) à 3m14.2s

6 Takamoto Katsuta / Dan Barritt (Toyota Yaris WRC) à 7m01.3s

7 Andreas Mikkelsen / Ola Fløene (Škoda Fabia Rally2 evo) à 7m23,6s

8 Gus Greensmith / Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) à 8m21.1s

9 Adrien Fourmaux / Renaud Jamoul (Ford Fiesta Rally2) à 9m15.8s

10 Éric Camilli / François-Xavier Buresi (Citroën C3 Rally2) à 10m41.0s