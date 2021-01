SUPERBIKE 2021 : LORIS BAZ : CAP A L’OUEST EN CHAMPIONNAT AMERICAIN AVEC DUCATI ?

Nous assistions ce mardi matin avec Gilles Gaignault, à la première conférence de presse du nouveau boss, Sébastien Poirier, le Président nouvellement élu, l’hiver dernier et qui a succédé après 12 ans de règne à l’ancien pilote, Jacques Bolle, qui aprés trois mandats de quatre ans, ne souhaitait pas se représenter, à la téte de la FFM,

Les chaises étaient sagement alignées à plus d’un mètre l’une de l’autre et le masque aidant à un certain anonymat, j’ai mis un peu de temps à m’apercevoir que mon voisin était Christophe Guyot, le boss de GMT 94.

On discute difficilement, entre son masque et la surdité de mon âge, on parle métier et je lui demande si Loris Baz va rouler avec Ten Kate sur une Yamaha dont l’électronique sera usine, façon élégante de savoir si le Team hollandais, a réussi à boucler son budget…

Je souhaitais confirmation tant l’info me paraissait curieuse… donc j’ai bien fait répéter à l’ami Guyot, sa réponse, parce que j’avais bien entendu mais sur un truc étonnant, je veux entendre deux fois.

Sa réponse est « Je crois qu’il se barre courir le MotoAmerica … »

Damned !

Christophe, comme toujours, a des infos que je n’ai pas, je continue sur la lancée, je lui demande s’il aura une bonne moto, signe de la tête pour oui, puis s’il y a du pognon, re-oui.

En rentrant, dans la bagnole, cette conférence était loin, dans le sud de Paris et le buffet terminé, dans les superbes locaux de l’ancienne distillerie Clacquesin, on a le temps de discuter le bout de gras, Gilles Gaignault, mon rédacteur en chef et créateur du site AutoNewsInfo, me dit qu’il m’a envoyé la veille un mail là-dessus, je ne l’ai pas vu, et en consultant mon GSM je le découvre effectivement !

Voilà comment Napoléon a perdu à Waterloo parce que l’un de ses maréchaux n’avait pas reçu ses ordres !

Bon, je ne suis pas Grouchy, notre site n’est pas guerrier même si nous ne détestons pas une escarmouche ici et là, je n’arrive pas non plus après Blücher mais après un site espagnol, Super 7 moto, qui en effet donne quelques détails sur l’affaire.

L’histoire est qu’aux USA, ça je l’ai déjà écrit plein de fois, le Superbike est une discipline incroyablement populaire, beaucoup plus que le MotoGP, à l’image d’une F1 dont les Amerloques n’ont rien à secouer quand au contraire, ils sont quatre cent mille spectateurs à la Daytona 500 miles… ou aux 500 miles à Indianapolis pour l’Indycar…

Qui plus est c’est Wayne Rainey, ancien Champion du monde moto 500cc, très impliqué dans les grosses instances de la moto en Amérique, qui pilote le truc avec beaucoup de sens pour la Dorna en Amérique.

Or le MotoAmerica a eu un héros, Cameron Beaubier, cinq fois Champion de suite avec Yamaha, qui en 2021 roulera en Moto2.

C’est étonnant mais d’un autre côté, il y a peut-être un contrat d’usine MotoGP qui l’attend en 2022, on veut juste voir avant ce qu’il donne en Moto2…

En 2022 d’ailleurs, Valentino Rossi quittera probablement le giron Yamaha, il y aura une place à prendre…

Enfin si Petronas reste avec Yamaha, ce qui est en discussion aujourd’hui et on négocie fort de chaque côté, Petronas a déjà une offre de KTM d’un troisième team équipé de motos d’usines dès 2022…

Mais le fait est là, Beaubier quitte l’Amérique pour le MotoGP.

Ducati aimerait en profiter parce que voir un mec vous tourner autour en rond durant cinq ans ça finit par user. Et aurait offert cette Ducati a l’écurie MotoAmerca, celle qui souhaite enrôler et recruter notre Loris Baz !

Les rouges lâcheraient pour cela une Ducati officielle (V4R) et pas mal d’oseille.

Je n’arrive pas à savoir qui a contacté Loris Baz, probablement Ducati parce que Rainey ne le connaît probablement pas, alors qu’il a déjà roulé avec l’équipe Ducati Avintia, en 2016, je crois me souvenir.

Voilà la situation, le Team hollandais Ten Kate qui l‘a fait courir en 2020 semble ramer, et ça fait un bout de temps, pour boucler un budget 2021, Baz va donc faire comme La Fayette, aller conquérir la gloire chez l’Oncle Sam…

Auquel cas good luck my friend, « Make France Great » !

Jean Louis BERNARDELLI