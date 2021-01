ALPINE DÉVOILE SES PILOTES POUR LE MONDIAL WC 2021 : LAPIERRE-VAXIVIERE-NEGRAO

L’équipe d’endurance Alpine Elf Matmut, a annoncé ce mardi 26 janvier, la composition de son équipage de trois pilotes qui disputeront cette saison le Championnat du Monde d’endurance WEC et composé de la paire Française, Nicolas Lapierre et Mathieu Vaxivière, lesquels rouleront en compagnie du très rapide et expérimenté Brésilien, André Negrão.

Quarante-trois ans après la victoire de l’Alpine A442b que pilotait le tandem tricolore Didier Pironi-Jean Pierre Jaussaud, aux 24 Heures du Mans, Alpine retrouve la catégorie reine de l’Endurance Mondiale.

Sacrée Championne du Monde WEC de la catégorie LMP2 en 2016 et 2019, et aussi triple vainqueur des prestigieuses 24 Heures du Mans, l’écurie Alpine sera cette année au départ du Championnat 2021 en catégorie Hypercar, avec humilité mais naturellement la forte envie de créer la surprise.

Pour la campagne 2021, l’Alpine A480 N°36, sera on l’a dit, confiée à un équipage composé de des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere et du Brésilien André Negrão.

Répétons-le, couronnée Championne du Monde LMP2 en 2016 et 2019, l’équipe Alpine, a donc choisi et décidé de franchir le palier ultime de la discipline en 2021, en s’engageant dans la toute nouvelle catégorie en Hypercar, désormais catégorie reine du Championnat WEC, où elle remplace celle des LMP1.

La toute dernière Alpine, baptisée A480, arborera bien évidemment son numéro fétiche, le 36, avec lequel, l’équipe Berrichonne basée à Bourges, a remporté trois fois les 24 Heures du Mans en Catégorie LMP2, ces cinq dernières années.

Pour tenter de créer la surprise lors de cette première saison dans la catégorie reine, l’Alpine pourra compter sur le talent de son équipe d’exploitation et de ses trois pilotes.

Grand artisan des sacres en 2016 et 2019, le Français Nicolas Lapierre retrouvera le Brésilien André Negrão, avec qui il a déjà partagé de nombreux succès au sein de l’équipe Alpine.

L’équipage sera complété par le ‘petit nouveau’ qui va lui découvrir l’équipe, le Français Matthieu Vaxiviere, mais compétiteur expérimenté en Endurance qui compte quatre participations aux 24Heures du Mans, couronnées par deux podiums en catégorie LMP2 en 2019 et 2020.

Ce trio n’aura qu’un objectif, naturellement donner le maximum sur chacune des six courses du Championnat WEC pour être le plus haut possible dans la hiérarchie.

L’équipage de l’Alpine A480 N°36, sera en piste les 30 et 31 mars sur le Circuit de Portimão au Portugal pour le prologue officiel du WEC, avant de disputer ensuite dans la foulée, la première épreuve du calendrier 2021, le 4 avril sur ce même circuit.

Interrogé, Laurent Rossi, le nouveau Directeur général d’Alpine, explique :

« Avec notre arrivée en Formule 1 et notre engagement dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance, la marque Alpine va bénéficier d’une exposition inédite grâce au sport automobile. Je fais confiance à Philippe Sinault pour le choix de pilotes qu’il a opéré car son expérience et son palmarès dans cette discipline ont fait leurs preuves. Je note que deux des trois pilotes retenus ont déjà fait briller les couleurs d’Alpine aux 24 Heures du Mans et ont permis à notre marque d’obtenir un deuxième titre de champion LMP2 en 2019. Je suis certain qu’ils sauront former avec Matthieu Vaxiviere, un équipage à la hauteur des attentes des passionnés de la marque Alpine dans le monde. »

Quant à Philippe Sinault, le Team principal de l’équipe Alpine Elf Matmut, lui, il confie :

« Nous présentons aujourd’hui notre trio de pilotes à la hauteur du challenge qu’Alpine souhaite relever dans la catégorie Hypercar. Notre choix s’est porté sur des pilotes qui se complètent en matière d’expérience, et dont la personnalité doit garantir un esprit de cohésion en toutes circonstances. Si Nicolas et André se connaissent bien et ont démontré leur capacité à travailler ensemble en privilégiant l’équipe, le choix de Matthieu Vaxiviere s’est vite imposé tant ses qualités humaines et sa pointe de vitesse sont reconnus au sein du paddock. Je peux vous assurer que nos 3 pilotes sont motivés comme jamais, pour faire briller les couleurs d’Alpine dès les premiers tours de roues de l’A480 en championnat WEC. »

PAROLES DE PILOTES

« Je suis très heureux qu’Alpine ait décidé d’intégrer la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance. C’est une catégorie que je connais bien pour avoir disputé 5 saisons à me battre pour des podiums au classement général sur les circuits du monde entier. L’équipe Alpine est sans hésitation une famille avec laquelle j’ai remporté mes plus beaux succès depuis la saison 2016 en Championnat du Monde d’Endurance, et je n’ai aucune inquiétude sur le fait que Philippe Sinault et les membres de son équipe sauront préparer une auto nous permettant de jouer les premiers rôles dès les premières courses de la saison. »

« J’ai déjà hâte d’être aux premiers essais, pour commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers, l’équipe et ainsi découvrir l’auto. La réputation des hommes de Philippe Sinault n’est plus à faire et je suis confiant sur leur capacité à fournir un travail exceptionnel sur la saison 2021. Rouler pour une marque comme Alpine est pour moi une source de motivation extraordinaire et je vais m’efforcer de faire honneur au palmarès déjà très riche du A fléché en Endurance. »

« Après avoir tout gagné dans la catégorie LMP2 ces dernières années, il était logique qu’Alpine décide de relever le challenge que représente un engagement dans la catégorie reine du FIA WEC. Je suis fier et heureux qu’Alpine ait décidé de me faire à nouveau confiance pour représenter cette marque qui parle à tellement de passionnés de sport automobile, en particulier dans mon pays au Brésil où Alpine a fabriqué et commercialisé avec succès des voitures dans le passé. »

Une certitude avant que ne débute la saison 2021, d’une part cette nouvelle voiture baptisée Alpine A380, est née chez Oreca et elle est la digne héritière des très performantes Rebellion, qui ont brillées ces dernières saisons.

Et d’autre part, l’équipage aligné est très expérimenté et performant.

Donc, on peut attendre de belles prestations cette année de ce petit bolide ‘bleu de France !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY- TEAM