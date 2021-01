VICTOIRE DE LA CADILLAC WHELEN DE NASR-DERANI, AU ROAR BEFORE THE ROLEX 24 A DAYTONA

L’équipe Action Express démarre ‘ la fleur au fusil’ dans cette course d’une durée de 1h41 du Roar before, qualificative pour la grille de départ prochaines 24 Heures de Daytona. Et c’est donc elle qui s’élancera depuis la pole de l’épreuve Floridienne, programmée les 30 et 31 janvier

Pourtant, elle est partie dernière des DPi, et ce à la suite de sa disqualification pour poids non réglementaire à l’issue de la qualification, alors que Nasr avait signé le chrono de référence!

Mais avec ses pilotes, les Brésiliens Felipe Nasr et Pipo Derani sur une piste qui d’abord mouillée, avant de progressivement séché, les pilotes de la Cadillac DPi-V.R N°31 du Whelen Engineering, mais dont la logistique est suivie et assurée par l’équipe Action Express, ont choisi le bon moment pour passer aux pneus slicks, les changeant lors du premier arrêt. Et elle s’est emparée du commandement aprés 50 minutes de course et triomphe au terme des 51 tours couverts en 1h41’06.688

D’autres écuries après leurs arrêts sont revenus sur la piste avec des voitures toujours chaussées avec des pneus pluie, mais les pilotes ont vite fait face à la dégradation, à commencer par l’équipe du Chip Ganassi, qui avait pris un excellent départ avec le Danois Kevin Magnussen, l’ancien pilote de F1 du Team US Haas, épaulé par le Néerlandais Renger van der Zande et qui ne finissent qu’au septième rang.

La Mazda RT24-P N° 55 de Oliver Jarvis et Harry Tincknell, qui partait en première ligne se classe à la seconde place à 3.664, tandis que la Cadillac du JDC-Miller Motorsports, la N°5 des Français Tristan Vautier et Loïc Duval, classée à 4.627, les accompagnent sur le podium.

Le Top 5 étant complété par les deux Acura ARX-05, la N°60 du Français Olivier Pla et de l’Américain Dane Cameron, terminant 4éme à 6.995, devant l’autre Acura DPi, la N°10 du Wayne Taylor Racing de la paire composée de Ricky Taylor et du Portugais Filipe Albuquerque et cinq à 8.997.

En LMP2, Roberto Lacorte et Antonio Fuoco avec la Dallara du Cetilar Racing ont frôlé l’exploit. Le gentleman toscan a réalisé un premier relais de grande qualité lors de ses débuts à Daytona, malgré des conditions de piste extrêmement difficiles, et Fuoco, dans sa première course en LMP2, a ensuite dominé avant de perdre un tour suite à son arrêt aux stands et de nombreuses positions, terminant sixième.

Finalement la victoire de cette catégorie LMP2 revient à l’Oreca 07 du PR1 Mathiasen Motorsports de Keating -Jensen, laquelle l’emporte devant quatre autres Oreca, les seconde et troisième places revenant à celles des Teams High Class Racing d’Andersen, associé à Habsburg-Lothringen et du Tower Motosport du Canadien Farano et du Français Gabriel Aubry.

En GTLM, la saison des Corvette a débuté par une double victoire. Nick Tandy a fait ses meilleurs débuts aux côtés d’Alexander Sims pour la maison GM, devant l’autre C8.R. du duo formé de Jordan Taylor et de Nicky Catsburg.

Troisième place pour l’équipage de la Porsche 911 RSR-19 du Proton en GTLM., avec le gentleman Cooper MacNeil a a bénéficié de deux longues voitures de sécurité dans les premiers tours avant de céder la voiture au Français Kevin Estre et ils terminent donc troisièmes. Cinquième place pour la Ferrari F488 du Risi Compétizione avec James Calado et Alessandro Pier Guidi.

Enfin en GT Daytona, succès de catégorie pour la BMW M6GT3 du Turner Motorsport avec les éternels Bill Auberlen et Robby Foley, devant la Porsce 911 GT3-R du Pfaff Motorsports de Robichon et Laurens Vanthoor. Podium complété par la Lamborghini Huracan du GRT Grasser Racing de Bortolotti-Ineichen.

A noter que la meilleure des LMP3, la Duqueine D08 de l’équipe Muehlner Motorsports America avec Krantz-Hoerr, se classe vingt-septième au classement général mais derrière les meilleures GTD, visiblement bien plus rapides sur l’anneau Floridien !

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAMS