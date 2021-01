OGIER OFFRE A TOYOTA SA 1ère VICTOIRE AU MONTE CARLO DEPUIS…1998!

Toyota ne s’était plus imposé sur l’épreuve monégasque depuis la victoire de Carlos Sainz au volant de la Toyota Corolla,.. Succès lointain ! C’était effectivement … au siècle passé en 1998!

La victoire de la paire Française Ogier-Ingrassia ce dimanche 24 janvier 2021 restera donc gravé dans les tablettes du constructeur Nippon. Quant à l’équipage Ogier et Ingrassia, lui aussi s’en souviendra car il remporte sa cinquantième victoire en WRC mais également et c’est HISTORIQUE, sa huitième en Principauté!!!.

Mais si l’on en croit le Gapençais lui-même à l’arrivée ce dimanche, sans doute pas la dernière au Monte-Carlo, car si le septuple Champion du monde a déjà annoncé à plusieurs reprises que la saison 2021 serait bien sa dernière saison complète en Mondial WRC, il n’a pas caché qu’il reviendrait un jour sur cette épreuve mythique qui lui a tellement réussi ces dernières années

Auparavant Sébastien Ogier, avec son fidèle copilote Julien Ingrassia, avait déjà décroché avant ce dimanche et son huitième Rallye Monte-Carlo, sept succès

Et ce huitième l’a été avec une cinquième voiture différente, après Peugeot, Volkswagen, Ford, Citroën et donc Toyota cette année ! Époustouflant…

Et ‘cerise sur le gâteau’ il devient désormais le seul recordman de victoires sur cette épreuve, totalisant maintenant 8 succès contre 7 pour Sébastien Loeb!

A la question que représente cette 8éme victoire record pour vous ? Sébastien Ogier lâche:

« C’est une accumulation de symboles, des beaux chiffres avec 50 victoires en WRC, et surtout la 8éme ici à Monaco. Si je devais avoir un seul record c’est celui-là que j’aurais pris en signant des deux mains. Et pour l’anniversaire de mon père aujourd’hui, je lui offre un beau cadeau. Tout le monde m’appelle et me dit ‘ j’ai l’impression de te revoir dans la Polo’ , la voiture au volant de laquelle il a remporté ses quatre premiers titres avec Volkswagen entre 2013 et 2016. C’est un super début de championnat. Ça valait le coup de continuer un an de plus. C’est le record qui me procure le plus de joie, pour plein de raisons, c’est au Monte-Carlo que j’ai découvert le rallye, que j’ai eu ce rêve de faire ça un jour, c’est celui qui compte le plus pour moi. La victoire ici n’a pas de prix.»

Et Ogier indique encore, précisant:

« Oui, je pense que je reviendrai ici. Je n’ai pas changé d’avis sur mon avenir dans ce championnats dont 2021 sera la derniére mais par contre ce rallye Monte Carlo, est tellement spécial pour moi… Comme on n’a pas l’occasion cette année de célébrer le gala avec la famille de l’ACM (Automobile club de Monaco), à cause du COVID-19, donc il n’est pas interdit d’imaginer qu’il va falloir peut-être probablement que je revienne du coup.»

Avant d’ajouter et de conclure:

« Ce n’est pas une mauvaise fin de week-end ! La voiture a été incroyable, cela a été un tel plaisir. J’ai presque les larmes aux yeux et je pense que c’était une bonne décision de faire encore un an. L’équipe est formidable, un immense merci à tous. Jari, bienvenue boss pour la victoire.»

François LEROUX

Photos : ACM – TEAM