MOTOGP 2021 : LE CIRCUIT RUSSE MENACÉ PAR WADA, LES PLANS DE CONTRE OFFENSIVES B ET C DE DORNA

On a très récemment annoncé les changements de ce début de saison, qui pour l’instant semble avoir un mouillage (une ancre chez les marins) qui tient contre vents et marées distillées par un virus qui se bat contre l’impéritie des autorités et des médecins.

Mais le promoteur du Moto GP, la société Espagnole Dorna, n’a pas fini de déplacer ses pions pour tenter d’éviter l’échec et mat.

Premier exemple, ces bourrins de la Wada (World Anti Doping Association) ont interdit toute compétition en Russie jusque fin 2022, ce à la suite d’un jugement de la Cour Internationale du Sport, condamnant tout récemment la Russie pour utilisation multiple et massive de produits dopants dans plein de sports.

Dans la foulée, comme Wada a la moto dans le pif depuis la rocambolesque affaire Iannone et sa condamnation totalement injustifiée par des mecs genre inquisiteurs, on a dans la foulée interdit aussi les sports mécaniques en Russie!

Reste comme me le souffle Gilles Gaignault qu’un Grand Prix de Russie figure bien au calendrier 2021 de la F1 comme chaque année, il a d’ailleurs bien eu lieu en 2020, remporté le dimanche 27 septembre 2020 par la Mercdes du Finlandais Valterri Bottas devant la Red Bull-Honda du Hollandais Max Verstappen et la seconde Mercedes du Britannique Lewis Hamilton

Interdits les championnats du monde de courses sur glace à Moscou (dommage, dénommé Ice-race, on avait vu ça en France sur l’anneau olympique de Grenoble des 1975 et plus récemment en 1989 et 1990, c’est sublime avec ces pneus à clous de trois cm et les angles hallucinants pris par les motos, un vrai truc de vrillés comme on les aime, en plus c’est là que j’ai fait mon premier direct pour TF1, ça ne s’oublie pas…)

Mais interdit aussi l’éventuel Grand Prix Moto pouvant se disputer au circuit Igora Drive de Saint Petersbourg ?

Gros problème pour Dorna puisque c’était là un des GP de réserve cette année en cas de… de tout ce qui marche sur la tête dans le monde en ce moment.

Cela dit, le foot européen a été autorisé à jouer son championnat à St Petersburg, on a beau être la Wada, on ne peut rien contre le foot, du coup Igora Drive, qui est dans le même secteur, espère un retournement positif, que la moto sorte de l’infamie collective. Visiblement comme le foot, idem pour la toute puissante machine qu’est la F1!

Mais pour l’instant pour la moto, c’est « Niet »…

Bon, Dorna a déjà brûlé un de ses Grand Prix de réserve en ajoutant Portimão au Portugal.

On sait aussi que les courses lointaines de fin de saison sont en pointillés comme des tableaux de Seurat, de Signac ou Pissarro, il faut donc anticiper…

Donc cette année, Dorna vise, ils ont été annulés en 2020, le Mugello, Assen, le Sachsenring, le KymiRing (Finlande) et Silverstone.

Mais on sait qu’entre le virus et ses variants (l’Anglais, l’Africain du Sud, puis viendront le Suisse et le Creusois, tout virus mute, un étudiant en médecine de première année le sait, on fait les étonnés et on interdit. On ne sait faire que ça). Mais c’est incroyable ce c… de virus ne veut pas comprendre qu’il n’est pas le bienvenu !

Et donc, tout pouvant arriver en MotoGP même les interdictions, il a fallu mettre sur pieds un plan C.

Et ce plan C c’est évidemment, comme en 2020, les doubles GP. Autriche, Misano, Aragon et Valence pourraient sauver le championnat.

Et bien sûr, pour rassurer tous ces politiques qui eux aussi crèvent de trouille, la Dorna comme Liberty Media pour la F1, sortira son arme fatale, la bulle!

1300 personnes seulement dans le paddock, suivies médicalement avant le GP et pendant, ce qui a fonctionné l’an dernier, il n’est pas certain que Rossi par exemple ait attrapé le virus sur un paddock.

Voilà, ça va être costaud mais on a un commencement, après le jeu de Lego est mobile…

Jean Louis BERNARDELLI