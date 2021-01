BERTHON VICTORIEUX DE LA SECONDE COURSE DE LANS EN VERCORS EN TROPHÉE e ANDROS

e-Trophée Andros- Elite Pro : Nathanaël Berthon signe sa 2ème victoire de la saison.

Les épreuves de l’e-Trophée Andros se suivent mais ne se ressemblent jamais ! Nathanaël Berthon et sa Peugeot e-208 du Sylvain Pussier Compétition, ce samedi a largement remporté les qualifications et la Super Pole.

Il n’a laissé aucune chance à ses concurrents et est parti de la 1ère ligne pour la Super Finale de cet après-midi aux côtés de Nicolas Prost avec l’une des Renault ZOE du DA Racing et l’actuel Champion WTCR, Yann Ehrlacher du M Racing by Y. Muller, dans laquelle l’auvergnat s’est véritablement imposé, le résultat final restant identique à la grille de départ.

Nicolas Prost se classe second à l’issue de cette seconde course et Yann Ehrlacher complète le podium.

Au classement général provisoire et avant les deux dernières manches de l’ultime étape de ce Trophée e Andros 2021 qui se déroulera le week-end prochain à Val Thorens, JB Dubourg occupe le commandement, totalisant 471 points, devançant dans l’ordre Yann Ehrlacher qui en compte 446 et Aurélien Panis, troisième avec 442 points.

Le Top 5 étant complété par le vainqueur du jour, Nathanaël Berthon, quatrième avec 427 points et par Nicolas Prost, cinquième avec 421 points.

Elite : Historique ! Clémentine Lhoste est la 1ère féminine à remporter un week-end complet en e-Trophée Andros.

Clémentine Lhoste qui pilote l’une des Peugeot e-208 de l’écurie Pussier Compétition est décidemment indétrônable à Lans !

Car malgré ses 60 kgs de lest embarqués, suite à sa victoire de la veille, la pilote aux couleurs de Loxam a de nouveau brillé ce samedi matin en remportant les qualifications devant Gérald Fontanel avec la Renault ZOE du DA Racing et son partenaire et propriétaire de l’équipe, Sylvain Pussier (#4 au volant de la voiture-sœur, l’autre Peugeot e-208 du Sylvain Pussier Compétition.

A la veille de la journée internationale du sport féminin, elle remporte la Super Finale et gagne de nouveau la journée. Nul doute que celle que l’on surnomme désormais dans le paddock « la Reine des neiges » aura à cœur de continuer à briller le week-end prochain à Val- Thorens !

Coté classement général provisoire, Gérard Fontanel, mène avec 448 points et devance Sylvain Pussier, son dauphin, avec 427 points. Podium pour Natan Bihel avec 409 points. Suit avec 405 points … Clémentine Lhoste, qui précède Margot Laffite, cinquième elle, avec 401 points!

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN