ALPINE REUSSIT SON GRAND RETOUR AU RALLYE MONTE CARLO 2021

Cinquante ans après son triomphe au Rallye Monte-Carlo de 1971, Alpine retrouvait le joyau du Championnat du Monde FIA des Rallyes WRC. Malgré des conditions piégeuses et imprévisibles, les cinq Alpine A110 Rally au départ ont rallié l’arrivée pour dominer les catégories FIA R-GT et deux-roues motrices.

Victorieuse dès son retour en mondial WRC, le mois dernier au Rallye de Monza, Alpine renouait avec un véritable monument du sport automobile ce week-end.

Célèbre pour ses conditions atypiques pouvant réunir pluie, neige, verglas et brouillard dans la même spéciale, le Rallye Monte-Carlo reste annuellement l’un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier international.

Redoutés de tous, ses défis ont permis à Alpine de forger sa légende, avec d’abord la victoire de catégorie de l’Alpine A108 de Jacques Feret en 1964, puis le succès de l’Alpine A110 1600S d’Ove Andersson en 1971, et enfin le sensationnel et inoubliable triplé des Alpine A110 1800 pour ouvrir le palmarès du Championnat du Monde des Rallyes en 1973, avec le trio de pilotes Andruet, Andrrsn et Thérier.

Malgré un itinéraire adapté aux mesures de couvre-feu et une édition organisée à huis clos, le 89éme Rallye Monte-Carlo a tenu toutes ses promesses en proposant aux concurrents l’éventail complet de toutes les difficultés possibles pour le 110éme anniversaire de l’événement.

S’élançant après une trentaine de quatre-roues motrices, les Alpine A110 Rally de Manu Guigou-Alexandre Coria, Raphaël Astier-Frédéric Vauclare, Cédric Robert-Matthieu Duval, Pierre Ragues-Julien Pesenti et Philippe Baffoun-Arnaud Dunand découvraient rapidement des routes plus sélectives que jamais.

Faisant fi des conditions, les Alpine A110 Rally s’emparaient des commandes en deux-roues motrices dès les deux premières spéciales boueuses disputées jeudi avant de faire étalage de leurs qualités et de leur potentiel tout au long d’un vendredi humide et d’un samedi neigeux et verglacé.

Le programme du dimanche s’avérait toujours plus piégeux, mais les cinq équipages parvenaient tous à éviter les derniers pièges du parcours et à rallier la Principauté de Monaco grâce à l’impressionnante facilité de prise en main du modèle conçu et développé par Signatech Automobiles.

Pour son premier Rallye Monte-Carlo, Manu Guigou menait l’Alpine A110 Rally à la victoire en R-GT et en deux-roues motrices tout en finissant vingt-deuxième du classement général. Leader de la catégorie R-GT dès l’ES2, le Français s’imposait devant Raphaël Astier, Champion FIA R-GT 2018, et Cédric Robert. Malgré une expérience moins étoffée que leurs homologues, Pierre Ragues et Philippe Baffoun terminaient aussi confortablement installés dans le top 50.

Grâce à ces performances, Alpine peut dignement célébrer le cinquantième anniversaire de sa première victoire scratch acquise au Monte-Carlo en 1971. Une édition où la marque avait déjà fait rimer succès avec fiabilité puisque cinq des Alpine A110 engagées officiellement avaient vu l’arrivée !

A l’arrivée Philippe Sinault, Directeur de Signatech, confiait :

« Cinquante ans après la victoire historique d’Ove Andersson sur cette épreuve mythique, nous ne pouvions rêver d’un plus beau retour pour Alpine au Monte-Carlo. Manu Guigou a réalisé une superbe performance venant récompenser sa fidélité puisqu’il a adhéré au projet Alpine A110 Rally dès sa genèse tandis que Raphaël Astier est monté en puissance tout au long de l’épreuve. Au-delà des performances auréolées d’un deuxième succès en autant d’apparitions en mondial, nous sommes tout particulièrement fiers de voir que tous les équipages présents au départ ont rallié l’arrivée malgré des conditions dantesques et épiques. Entre la pluie, la neige, la boue, le verglas et le brouillard, rien n’était simple, mais les cinq pilotes ont su prendre la mesure des défis qui leur faisaient face grâce à la confiance que l’Alpine A110 Rally inspire à son volant. Cela souligne une fois de plus l’impressionnante facilité de prise en main de l’Alpine A110 Rally, y compris sur les terrains sur les plus difficiles ! »

François LEROUX

Photos : ACM – TEAMS