VICTOIRE DE VAN GISBERGEN A HAMPTON DOWNS EN TOYOTA SERIES EN NOUVELLE ZÉLANDE

Victorieux ce samedi 23 janvier de la manche d’ouverture des Toyota Séries qui se déroulent chaque année, lorsque l’hiver apparaît en Europe, de la 1ére course, organisé à Hampton Downs, Shane van Gisbergen a épaté une foule impressionnante, vu qu’aux antipodes les frontières sont restées fermées et que le Coronavirus COVID-19, du coup, pointe aux abonnés absents !!!

Et qu’il n’y a ni couvre-feu, ni confinement ! CQFD

Spécialiste des épreuves du très réputé Championnat Australien des V8 Supercars, le local, le pilote Néo-Zélandais Shane Van Gisbergen, a remporté la 1ére course du 66éme week-end du Grand Prix de Nouvelle-Zélande, dépassant rapidement Chris van der Drift, le poleman, pour prendre la tête et filer vers la victoire.

Van der Drift, cependant, avait pris le meilleur envol et il a immédiatement occupé la tête de quelques longueurs mais van Gisbergen le gardait dans sa ligne mire et en moins de trois tours, avait commencé à reprendre et rattraper le pilote du Tasman Motorsport Group. Deux dixièmes au troisième tour et trois dixièmes un tour plus tard, et il pointait dans les miroirs de van der Drift. La liaison est arrivée et était effective au sixième tour et fut le moment décisif de la course.

Une série de tours rapides de Van Gisbergen a alors tué tout suspense et le possible défi que van der Drift aurait pu envisager et le vainqueur de Bathurst, a conclu son retour à la maison par la victoire.

Après son arrivée victorieuse, Shabe confiait :

« Je vais devoir améliorer mes départs. J’ai réussi à le dépasser et j’ai saisi la chance que j’ai eu et ça a très bien fonctionné. Vingt-huit tours pour tenter de triompher restent un long chemin. »

Il enchaînait :

« Nous avons fait quelques ajustements et la voiture est presque parfaite, mais il y a un peu plus à encore améliorer. Cela va être génial demain pour la seconde course et les qualifications le matin vont être vraiment importantes. »

Van der Drift était philosophe avec sa deuxième place et a estimé que sa monoplace avait perdu un infime pourcentage de son rythme établi lors des chronos qualificatifs mais il est resté optimiste quant à ses chances de pouvoir gagner dimanche.

« Sortir de la 1ére place OK mais je pensais que nous étions en bonne forme, mais quand Shane m’a dépassé, il était clairement plus rapide »

Et il précisait :

« Je n’avais pas vraiment assez de vitesse pour me battre avec lui dans cette course. Nous verrons pourquoi nous avons perdu le rythme, peut-être les conditions de piste et verrons ce que nous pouvons faire pour nous améliorer demain. Les qualifications de la course dimanche, nous allons essayer de vraiment trouver comment améliorer la voiture.»

Avant de conclure :

« Nous devons absolument en trouver un peu plus, mais je suis convaincu que nous le pouvons.»

Derrière les deux premiers, il y avait une bataille passionnante pour le troisième qui a finalement vu l’impressionnant recrue Matthew Payne qui l’emporte et complète ce 1er podium. Le long duel de la course était initialement dirigé par l’expérimenté Brendon Leitch mais une petit erreur au fameux virage Double « B » , considéré comme le plus difficile de tous sur les 4 km d’Hampton Downs, dans sa configuration internationale, lui a coûté cher.

Payne avait semblé menaçant pendant plusieurs tours derrière lui et était juste là au bon endroit quand Leitch a perdu de son élan. Le rookie, dans sa première grande course de monoplace, a été décisif et impitoyable et il a arraché troisième dans la zone de freinage suivante. Leitch ayant perdu son élan, il a ouvert la porte face à une autre recrue, Kaleb Ngatoa, mais il est parvenu Brendon à finir au quatrième rang repassant Ngatoa.

A retenir encore à la 15éme place de Ken Smith, ‘La légende’ de la course, désormais âgé de 79 ans et qui dimanche entamera son 50éme Grand Prix, un exploit sans précédent dans le sport automobile mondial.

Rappelons qu’il a participé au premier Grand Prix officiel de la FIA – le Grand Prix de Nouvelle-Zélande – et qu’il a affronté les meilleurs pilotes du monde depuis cinq décennies, en duel autrefois dans sa jeunesse avec tout le monde, de Stirling Moss, à Jim Clark, en passant par Bruce McLaren.

John ROWBERG

Photos : TOYOTA SERIES

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DU 66th GRAND PRIX DE NOUVELLE-ZÉLANDE