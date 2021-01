MOTOGP 2021 DÉBUT D’ANNÉE : UN GP DU QATAR DOUBLE ET A NOUVEAU UN PORTUGAL … MAGIQUE!

Rappel des faits non passés, en tout cas qui n’auront pas lieu, trois jours de mise en marche pour les pilotes d’essai et trois jours de roulage en Malaisie à Sepang, pour les titulaires, mais c’est annulé.

Du coup, en ce moment, à condition de louer les circuits bien sûr, les pilotes titulaires peuvent rouler sur des motos de série ultra sportives et les essayeurs ont le droit de faire rouler les motos officielles du MotoGP.

On a déjà vu la Honda 2021 à Jerez aux mains de Bradl, mais ça a été « trois-petits-tours-et-puis-s’en- vont » les essais officiels du ondial de Superbike du WSB,K dans lesquels il s’était infiltré, ont été annulés au deuxième jour pour cause de piste transformée en lac par des pluies incessantes et torrentielles!

Il reviendra la semaine prochaine. On verra aussi sans doute la KTM et la Ducati.

A Carthagène, pour sa part Martin, le nouveau coéquipier de Johann Zarco, a roulé sur une Panigale V4S.

A Jerez, Zarco et Pirro (le proto n’était pas prêt pour l’essayeur) ont roulé sur des Panigale V4S, la pluie les a aussi gênés mais ils ont roulé pour retrouver les réflexes types des circuits.

Maverick Vinales devait les rejoindre pour rouler sur une Yamaha R1 de série mais quand il a vu la météo, il est resté chez lui en Andorre.

Sur ce, la Dorna a publié officiellement le nouveau début de calendrier 2021, on l’avait déjà annoncé depuis des semaines et ce sont toujours les communiqués officiels qui arrivent en dernier, si on les attendait notre métier consisterait à faire la sieste…

Au Qatar, après une journée de mise en route pour les essayeurs, Aprilia qui n’a pas de concessions faute de résultats en 2020 et les rookies du MotoGP (Martin, Bastianini, Bezzecchi) le 5 mars, les pilotes titulaires pourront rouler sur leurs nouveaux joujoux durant deux jours, les 6 et 7 mars puis durant trois jours du 10 a 12 mars.

Ensuite on attaque les Grands Prix. Et là il y a du changement…

Il n’y aura pas un GP à Losail mais deux, le GP du Qatar a lieu le 28 mars, le GP de Doha sera couru le 4 avril.

Plusieurs raisons, à cela, la première est que la tournée « West » est impossible, aux USA, les frontières restent closes et le nouveau Président, Joe Biden, n’aura pas eu le temps de réparer les quatre années dévastatrices que vient de subir le pays, et en Argentine, pas question de faire ce long voyage pour un seul Grand Prix.

Et oui on a beau nager dans le fric (enfin c’est une fausse image, dans les teams privés on continue à se battre pour boucler les budgets) on essaie quand même d’économiser ses sous !

Il fallait donc un Grand Prix pour remplacer les USA et on a choisi Portimão, ce sera le 18 avril, qui n’offre que des avantages, d’abord les pilotes adorent ses montagnes russes, parfois façon TT de l’île de Man, on soulève la roue avant, en haut des buttes…

Par ailleurs, le circuit est neuf et bien rôdé, il y a des milliers de chambres d’hôtel à Portimão et à Lagos (il vaut mieux préférer Lagos), le cadre autour du circuit? c’est du Sergio Leone et si vous passez dans le coin, les falaises incroyables au dessus de l’Atlantique sont proches et magiques.

Mais bon, Dorna aura bouffé un de ses jokers, cela dit on pourra revenir à Portimão en fin d’année au cas où…

Ensuite on reprend le cours du calendrier en allant courir à Jerez le 2 mai, le GP de France est prévu le 16 mai, on espère que d’ici cette date nos autorités seront devenues un peu plus intelligentes et plus organisées (le lecteur aura remarqué la civilité des mots employés pour une bande d’incapables et pour dire comme dans la moto, de branle-panneaux).

Voilà, on recommence à bouger dès la semaine prochaine, ça sent beau le pain chaud…

Et ça bougera encore, car l’Australie a en principe fermé ses frontières durant toute l’année 2021.

Jean Louis BERNARDELLI