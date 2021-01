 TERRA AMERICA : DÉCOUVREZ MAEVA, LA CO-PILOTE DE FANNY ADAM, DE CETTE FOLLE AVENTURE 

Ca y est, il est enfin formé, le binôme aventurier de Terra America qui s’élancera au volant de sa Traction avant l’été prochain, à la conquête de la Panaméricaine.

Après la présentation de la pilote et responsable de l’expédition (voir lien) Fanny Adam, il est grand temps de faire connaissance avec Maéva Bardy, cette femme de 40 ans qui est dores et déjà la co-pilote officielle de l’expédition.

Ensemble, les deux jeunes femmes vont découvrir et partager le quotidien des peuples autochtones d’Amérique. 40 000 km au volant d’une Citroën Traction Avant pendant lesquels elles vont vivre des moments poignants, chargés d’émotions. Mais ensemble, elles vont par-dessus tout rapporter des images et des messages forts comme essentiels pour la mémoire et la survie de ces peuples racines.

UNE CO-PILOTE POUR TERRA AMERICA

Maéva Bardy a 40 ans, elle est Journaliste Reporter d’images et c’est avec elle que Fanny Adam a choisi de partager son voyage sur la route la plus longue du monde, la Panaméricaine. Il y a quelques semaines déjà que l’expédition Terra America commence à faire parler d’elle, embarquant sur son passage les passionnés d’automobile mais aussi les férus de voyages et de découvertes, tous impressionnés par cette belle aventure humaine et mécanique, sur un continent fascinant.

Aller à la rencontre des peuples autochtones d’Amérique, tel est l’objectif du tandem 100% féminin, dès l’été 2021. Ensemble, les deux jeunes femmes vont découvrir et partager le quotidien de ces peuples racines. 40 000 km au volant d’une Citroën Traction Avant pendant lesquels elles vont vivre des une sacrée aventure humaine. Mais ensemble, elles vont par-dessus tout rapporter des images et des messages forts comme essentiels pour la mémoire et la survie de ces peuples autochtones

Qui est Maéva ? Portrait d’une co-pilote qui n’a pas froid aux yeux…

En plus d’être la co-pilote de Fanny Adam, Maéva Bardy sera chargée de réaliser les images de l’expédition pour une série documentaire TV. Journaliste Reporter, elle est habituée à sillonner la planète depuis de nombreuses années. Après un Master en biologie moléculaire et cellulaire à l’Ecole Normale Supérieure, elle prend conscience que sa place n’est pas dans un laboratoire, mais sur le terrain et qu’elle aime avant tout raconter des histoires…

Elle se tourne alors vers le journalisme, avec une formation complémentaire en cinéma. A 40 ans, le voyage est devenu chez elle un mode de vie et le reportage, une passion.

Maéva Bardy qui explique:

« A la croisée entre histoire, géographie et actualité, nous allons à la rencontre des peuples autochtones. Notre duo féminin saura gagner la confiance de ces communautés et tisser des liens privilégiés, notamment avec les femmes qui jouent un rôle majeur dans l’avenir des leurs… Un nouveau regard qui contribuera à sensibiliser le grand public. Enfin, le charme esthétique de la Traction-Avant, sera un véritable atout pour les contacts spontanés et positifs qu’elle engendrera. On compte sur elle pour ajouter son grain de sel à l’aventure et nous mettre à l’épreuve ! Aux côtés de Fanny, je suis prête à relever le défi d’atteindre les 40 000 km au compteur avec autant d’histoires, de rencontres et de paysages à partager avec le téléspectateur ! »

Fanny Adam, à l’initiative de cette expédition, est une jeune femme avide de découvertes et d’aventure. Docteur en chimie, spécialisée dans les substances naturelles à usage médicinal, son métier l’a amenée au plus près de la nature à la recherche de nouvelles plantes, ainsi qu’à côtoyer les peuples autochtones ultramarins, mémoires de certains usages ancestraux.

Bretonne depuis plus de 20 ans, entrepreneuse, elle pratique la voile de manière régulière. Sa deuxième passion est le sport automobile car elle a développé en particulier un attachement à une vieille dame, une Traction des années 50.

A son bord, elle a couru un rallye de régularité, sillonné les routes de l’Hexagone et d’Europe. Si Fanny s’est passionnée de cette voiture, c’est parce qu’elle est « simple, sans chichi, robuste et … sans plastique ».

Pour Fanny, parcourir la Panaméricaine est aussi un défi personnel, réaliser l’exploit d’aller au bout de ces 40 000 kilomètres et donner à entendre la voix de ces peuples.

Fanny Adam qui confie:

« Ce voyage est celui d’un tandem féminin et ce pour deux raisons : la première est que je considère que le meilleur des voyages est celui que l’on a partagé, la seconde est que le regard de deux femmes, aux profils différents et complémentaires, est un atout pour pénétrer au sein des communautés et faire ressortir leurs messages forts et sincères. Pour un tel voyage, j’ai décidé de partir avec Maéva Bardy, qui m’a contactée après avoir entendu parler du projet : nous avons beaucoup de points communs : même âge, études scientifiques solides, mêmes passions pour la voile et l’automobile, et son expertise en tant que journaliste reporter d’images est une force complémentaire dans cette grande traversée. Il y avait peu de candidates aventurières autant à l’aise sur des missions itinérantes comme celle-ci. Maéva et moi savons que nous sommes capables de mener cette expédition jusqu’à Ushuaïa. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TERRA AMERICA