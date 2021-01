MARCUS ARMSTRONG REJOINT DAMS POUR LA SAISON 2021 DE F2

Marcus Armstrong, membre de la Ferrari Driver Academy, rejoint l’équipe Française DAMS pour disputer le championnat 2021 de Formule 2 de la FIA. L’équipe Sarthoise, accueillant ainsi pour la première fois un pilote du programme de la Scuderia.

Originaire de Nouvelle-Zélande, Marcus s’est installé en Europe depuis 2016. Il a gagné l’année suivante le Championnat Italien de Formule 4 avant de devenir vice-champion de Formule 4 ADAC en 2018. Il a ensuite remporté trois victoires en Formule 3 FIA en 2019, montant deux fois sur le podium l’année passée pour sa première saison de F2.

Le jeune Kiwi avait roulé sous les couleurs DAMS en décembre 2020 lors des essais de fin de saison organsés sur le circuit de Sakhirà Bahreïn.

La structure Française est l’une des plus réputées dans les Championnats de monoplace disputés en lever de rideau des Grands Prix de Formule 1 : F3000, puis GP2 Series et maintenant F2.

Depuis le lancement de ce Championnat en 2017, DAMS a remporté 15 victoires et le titre Équipes en 2019. Créée il y a plus de 30 ans, la structure Mancelle a permis à 32 pilotes d’atteindre la F1 et trois d’entre eux seront sur la grille de départ en 2021 : Carlos Sainz Jr, Pierre Gasly et Nicholas Latifi.

Interrogé Marcus Armstrong, indique :

« Je suis très content de pouvoir finalement rejoindre DAMS car nous étions déjà en contact pour la saison passée. Le championnat de F2 est extrêmement compétitif et cette année il n’y aura que huit meetings. It est donc primordial de commencer sur de bonnes bases avec une équipe expérimentée qui joue la gagne. Le palmarès de DAMS est impressionnant, notamment en GP2 et F2, et c’est la ou l’une des meilleures écuries du plateau. Nous travaillons ensemble depuis seulement quelques semaines mais j’ai déjà pu me rendre compte qu’ils réussissent à obtenir le meilleur de chaque membre de l’équipe et ils ont les ressources pour me fournir exactement ce dont j’ai besoin. Nous sommes d’accord que mon intérêt n’est pas de terminer deuxième du championnat, nous avons les mêmes ambitions et notre objectif est de remporter le titre. La compétition sera rude et difficile mais je pense être dans le bon environnement avec une super équipe capable de réaliser de très belles choses. »

Quant aux frères Gregory et Olivier Driot, les propriétaires de l’équipe qui ont succdé à leur pére, Jean-Paul Driot; décédé des suite sd »une longue maladie leucémie, en août 2019, ils confient:

« Nous sommes très heureux d’accueillir Marcus chez DAMS. Nous suivons son parcours et ses performances depuis plusieurs années et nous sommes heureux d’avoir trouvé un accord pour cette saison. Elle sera très importante et nous souhaitons remporter les deux titres. Marcus nous a rejoint lors des essais de fin de saison à Bahreïn en décembre et nos ingénieurs ont beaucoup apprécié son retour technique. Ces trois jours lui ont permis de découvrir notre équipe pour commencer à préparer 2021 et nous sommes très satisfaits de son intégration. Marcus a de grosses ambitions pour sa deuxième saison de F2 et il en est de même pour DAMS cette année. Nous avons gagné le titre Équipes en 2019 et nous voulons revenir aux avant-postes. Nous sommes impatients d’être à Bahreïn. »

François LEROUX

Photos : TEAM