LE RALLYE NEIGE ET GLACE 2021 ANNULÉ !

C’est un rallye de régularité classic sublime, qui se déroule dans le Jura-Doubs (en janvier ou février) la partie la plus froide et la plus enneigée de France.

Il est organisé par Viviane et Patrick Zaniroli, on y roule en pneu cloutés quand la glace est vive et en pneus neige sur de petites routes blanches comme le sketch de Coluche (Encore plus blanc que blanc !).

Incroyablement convivial il réunit 80 à 90 équipages dans des autos superbes, parfois mythiques des grands rallyes sur neige (SAAB 96, une vraie bête de rallye, moteur à deux temps à ses débuts) ou une des Morris Mini Cooper de Mäkinen, qui a gagné le Monte Carlo en 1965.

Le PC du rallye est à Malbuisson, près de Pontarlier, tout le monde ou presque dort et dîne dans le même hôtel, au bord du lac, gelé certaines années.

Un truc magique qu’Autonewsinfo suit depuis des années.

Avec un photographe de génie, Richard Bord, dont les docs que je revois me foutent à chaque fois le frisson de bonheur…

Il y a aussi depuis quelques années de très belles épreuves de nuit, la vraie ambiance du vrai Monte Carlo quand Ove Andersson gagne en 1971 à bord d’une Alpine Renault.

A l’époque, les étapes faisaient 600 km de long !

Zaniroli a gardé l’ambiance mais c’est moins long rassurez vous futurs concurrents.

Car vous êtes tous futurs concurrents, même ceux qui se sont inscrits cette année parce que le rallye 2021 a été annulé.

D’autant plus insupportable que tous les jours, la météo nous montre la neige et le froid, l’endroit s’appelle la petite Sibérie….

Le com envoyé par les organisateurs :

« Depuis Mars 2020 nous avons été obligés de reporter toutes nos organisations et voici une année 2021 qui commence très mal ! Nous avons repoussé l’échéance au maximum en essayant toutes sortes de possibilités, mais aujourd’hui nous sommes contraints de vous annoncer la mort dans l’âme ce que vous redoutiez tous : l’annulation de la 67ème édition du Neige et Glace! Avec un confinement à 18h00 l’impossibilité de la réouverture des restaurants, dont ceux de l’Hôtel du Lac en particulier, les mairies ne souhaitant plus louer leur salle des fêtes, et les annonces gouvernementales incessantes qui ne donnent aucune visibilité sur les semaines à venir, il ne nous est pas possible d’organiser un rallye digne de ce nom et dans l’esprit de convivialité qui y règne habituellement. Nous avons reçu ce jour confirmation des instances préfectorales du Doubs, que le déroulement de l’épreuve ne sera pas possible sur les dates du 14 au 17 février, s’agissant d’une épreuve hivernale, où la neige et la glace doivent être de la partie, cela n’aurait pas de sens de la reporter en Mars ou en Avril, où nous ne sommes pas certains de pouvoir le réaliser en toute tranquillité. En conséquence le 67ème Rallye Neige et Glace est annulé.Nous vous donnons rendez-vous sur le 5ème Trophée des Alpes du 12 au 16 septembre 2021. Sur les traces de la Coupe des Alpes d’antan, ce rallye s’élancera cette année depuis l’une des plus jolies stations des Alpes, afin d’être de suite au cœur du sujet ! Au programme, 10 à 15 cols à monter et descendre chaque jour et autant de ZR qui en font l’épreuve de régularité la plus sportive de l’année.

Le 67ème Rallye Neige et Glace aura lieu du 13 au 16 février 2022 !

Le rallye inachevé ! Tout est déjà prêt : le parcours, l’hôtel, le road-book et les coupes pour l’arrivée, il n’y manque plus que vous.

Patrick et Viviane Zaniroli

Voilà c’est injuste et insupportable pour tout le monde, on serre les dents ou on se souhaite bonne chance à la suédoise: Hålla tummarna, alias on lève les pouces.

Quand il y avait un grand match de hockey sur glace, une compétition e ski de fond de 80 km, un rallye en Suède ou en face chez les Finlandais, on entendait ça en permanence partout…

Et en fait, j’ai vécu en Suède durant deux ans et les paysages traversés font beaucoup penser à ce pays, que l’on soit en forêt (très noire) ou sur les plateaux éclatants de blancheur.

See you next year!

Jean Louis BERNARDELLI