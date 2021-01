BEAU DOUBLÉ AU TROPHÉE e ANDROS, DES PILOTES DA RACING, CE VENDREDI A LANS EN VERCORS AVEC DUBOURG ET PROST

Les pilotes de l’Elite Pro ont démarré leurs séances de qualifications en milieu d’après-midi ce vendredi, avec des conditions météorologiques peu accommodantes, la pluie s’étant invitée sur le circuit de Lans en Vercors!

JB Dubourg au volant de sa Renault ZOE du DA Racing, s’est immédiatement montré le plus rapide au cumul des deux manches et continue sur sa lancée en remportant la Super Pole.

Le Bordelais creuse ainsi encore plus l’écart sur ses concurrents directs à savoir Aurélien Panis, le pilote de l’Audi A1 du Saintéloc Racing et Yann Ehrlacher du M Racing by Y. Muller, pour la course à la victoire finale au classement général de cette édition 2020/2021 de l’Andros.

Sur la grille de départ de la Super Finale, la neige est finalement apparue et le poleman est entouré de Yann Ehrlacher et de Nicolas Prost, au volant de la voiture-sœur, la seconde Renault ZOE du DA Racing. Ce dernier s’est envolé à l’extinction des feux, lui permettant ainsi de protéger son co-équipier…

Au fil des tours et jusqu’à l’arrivée, les deux Renault ZOE creusent l’écart sur leurs poursuivants qui eux, livrent bataille, Aurélien Panis attaquant sans répit Yann Ehrlacher qui a finalement résisté à la pression.

Sur le podium final, on retrouve les deux pilotes du DA Racing avec JB Dubourg qui monte sur la première marche aux côtés de Nicolas Prost. Yann Ehrlacher repart 3ème à l’issue de cette premiére course .

Au classement général provisoire, JB Dubourg, totalise 424 points et précéde Yann Ehrlacher, second lui avec 389 points et Aurélien Panis ,troisième avec 388 points.

Top 5 pour Nathanael Berthon avec 360 points et pour Nico Prost, qui en compte 359.

e-Trophée Andros – Elite : Clémentine Lhoste , grande première !

Pour cette pénultième épreuve de l’e-Trophée Andros, les pilotes engagés en catégorie Elite ont ouvert le bal sur le circuit de Lans en Vercors. C’est Clémentine Lhoste qui conduit l’une des Peugeot e-208 du Pussier Compétition, qui réussit le bel exploit de s’afficher en haut du tableau à l’issue des qualifications!

Les 2ème et 3ème temps sont signés respectivement par Sylvain Pussier avec l’autre Peugeot e-208 de son équipe Pussier Compétition et Gérald Fontanel, avec la Renault ZOE du DA Racing.

Pour son premier départ en pole position dans une Super Finale, Clémentine Lhoste concède sa place au feu vert, à son expérimenté co-équipier Sylvain Pussier.

Par la suite, au 4ème tour, elle se fait surprendre et part à la faute mais ne se décourage nullement et revient en piste tellement déterminée qu’elle parvient à signer le record du tour. Et au cumul des points du jour, c’est bien elle qui monte sur la 1ère marche du podium, prouvant officiellement qu’elle est une pilote sur glace sur laquelle il faudra désormais compter !

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAMS