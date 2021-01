BD MICHEL VAILLANT F3000 : LA SAISON 1987 DU GDBA

Alors que notre ami Jean Graton, le père de la célèbre BD ‘Michel Vaillant’, nous quitte ce jeudi 21 janvier à 97 ans, souvenir de notre rencontre en 1987, lors du Grand Prix Automobile de Pau. Laquelle donnera naissance quelques mois plus tard et de façon inattendue, à la sortie d’une BD intitulée F3000.

Et qui raconte la saison 1987 du Championnat de F3000, où notre équipe, celle du GDBA, cavec nos deux pilotes Michel Trollé et Paul Belmondo, que j’avais monté avec le regrettés Jean Paul Driot et Pierre Blanchet, estc à l’honneur, tout au long des 47 pages.

Par la suite, plusieurs années plus tard au printemps de 2012, en compagnie du photographe Philippe Janot, à son invitation et celle aussi de son fils, Philippe, nous avions passé une merveilleuse journée en leur compagnie au studio Graton à Bruxelles.

L’occasion pour les Graton de nous dévoiler toute l’histoire de cette saga Michel Vaillant (Voir lien)

Ce soir nous somme nombreux à être tristes car Michel Vaillant a agrémenté notre jeunesse, à l’époque où il n’y avait aucun magazine automobile, type Auto Hebdo, Sport Auto ou Échappement!

Pas de sport automobile, pas d’écuries, aucune équipe de course non plus, depuis les retraits de Bugatti, Gordini, Delahaye et autres Delage. Jusqu’à l’arrivée d’Alpine et de Matra au milieu des années 60.

Si autrefois à l’époque ou je me précipitais pour acheter et lire ces BD de Michel Vaillant, lesquelles ont bercé ma jeunesse, on m’avait dit qu’un jour, j’y figurerai, même pas en rêve je l’aurai cru et imaginé ! Et pourtant, deux décennies plus tard cela s’est incroyablement bien produit !

Les années ont passées, mais Michel Vaillant continue d’exister, car pour lui la course continue et notamment avec Jean Louis Dauger, responsable de la marque aux Éditions Dupuis et qui dirige ‘Michel Vaillant Art Strips’

RIP Jean, on ne t’oubliera pas

Gilles GAIGNAULT

Photos : Manuella TROLLE