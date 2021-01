SERGIO PEREZ DÉCOUVRE LES INSTALLATIONS RED BULL

L’aventure du pilote de Formule 1, le Mexicain Sergio Perez avec sa nouvelle équipe, l’écurie Red Bull a vraiment commencé ce mercredi 20 janvier 2021, lorsque l’ancien pilote du Team Racing Point ex Force India, a enfin découvert le siège de Red Bull Racing, à Milton Keynes, pas très éloigné de son ancienne base qu’il a fréquenté plusieurs années depuis 2014, à Silverstone.

Pérez a d’abord rencontré ses futurs ingénieurs et mécaniciens, et a ensuite déjà entamé les premières séances sur le simulateur. Il reste à ce jour plus de deux mois avant le début du Championnat du monde Formule 1 2021, mais le moment est venu de jeter les bonnes bases.

Sergio qui expliquait :

« Une opportunité comme celle que m’a offert Red Bull, n’arrive qu’une fois dans une vie, je le sais et je suis prêt à en profiter ».

Et il enchaine immédiatement :

« J’ai attendu toute ma carrière d’avoir cette opportunité dans une équipe de premier plan, elle est enfin arrivée et je pense que c’est au bon moment pour moi. »

‘Checo’ s’est contenté ce jour de tester sa nouvelle monoplace mais uniquement en version virtuelle.

« J’ai déjà une petite idée de ce que c’est.Il y a déjà quelques bonnes idées que nous partageons, nous espérons qu’elles se transformeront en performance».

Les premiers résultats, on les aura lors des tests d’avant-saison, non plus organisés sur le circuit de Catalunya à Montmélo en Espagne mais cette année sur la piste de Sakhir à Bahreïn, prévus du 12 au 14 mars. Et théâtre, après le report en fin d’année du GP d’Australie, de l’épreuve d’ouverture du calendrier 2021, le 28 Mars prochain.

Et après cette première visite découverte, Sergio Perez, a lâché :

« Lorsque vous êtes ici, vous comprenez immédiatement pourquoi Red Bull a connu un tel succès. Pour les installations dont ils disposent, pour les personnes très compétentes. Il y a plusieurs différences par rapport à mes équipes précédentes. L’organisation est très élevée, les ressources vous impressionnent »

Avant de préciser :

« C’était bizarre de porter les couleurs Red Bull pour la première fois. C’est quelque chose que je n’avais jamais envisagé comme une option, n’ayant pas été membre de leur programme junior, mais c’est un rêve qui est finalement incroyablement devenu réalité. Mais je dois dire que je commence à déjà à me sentir très à l’aise ici. »

A partir d’aujourd’hui, après bien des pilotes, dont les plus récents, Kvyat, Gasly et Albon, au tour de Sergio de rivaliser sur un pied d’égalité avec le très coté Max Verstappen:

« C’est évidemment un défi de taille, compte tenu de son talent et du temps qu’il fait déjà dans l’équipe. Sans aucun doute, il est parmi les plus rapides, sinon le plus rapide de tous. Mais j’ai hâte de rivaliser. »

Et il conclut :

« Si nous avons une voiture qui peut gagner le titre, je ferai en sorte de le décrocher. Et si ce n’est pas le cas, si nous avons une voiture qui ne peut que terminer troisième, je ferai en sorte de terminer deuxième ! J’admire beaucoup Christian Horner, il est un grand patron d’équipe et de grands moments nous attendent. J’espère que nous entendrons plusieurs fois l’hymne mexicain, cette saison. »

Le but pour Sergio restant essentiellement de prouver qu’il peut piloter au niveau du fougueux Hollandais, et se montrer à la hauteur de son recrutement par une équipe de haut niveau, après de nombreux exploits au volant de ses précédentes voitures de milieu de gamme.

Surtout, après sa belle campagne 2020 ponctuée par la 4éme place finale au classement du Championnat du monde et son incroyable succès décroché à Bahreïn au Grand Prix de Sakhir.

Performance qui après ses belles prestations précédentes en 2020, lui a surement ouvert toutes grandes les portes de cette belle équipe Red Bull …

A lui de prouver et démontrer que le staff de la formation Autrichienne a bien eu raison de l’enrôler.

John ROWBERG

Photos : TEAM