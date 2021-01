LA LISTE DES ENGAGES AU CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE WEC 2021

La liste des engagés du Championnat du Monde d’Endurance WEC 2021 affiche un superbe plateau eu égard à la conjoncture économique et à lz terrible situation sanitaire de la pandémie du COVID-19, malgré tout fort de 33 concurrents venus de 12 pays et un record d’engagements dans les catégories LMP2 et LMGTE Am La Saison 9 du FIA WEC ouvre le début d’une nouvelle ère passionnante pour l’endurance. L’arrivée de la toute nouvelle et attendue catégorie Hypercar avec 3 constructeurs donne le ton d’une saison qui s’annonce captivante.

La qualité des engagés dans les quatre catégories, équitablement répartis entre prototypes et LMGTE, offrira sans aucun doute de l’action et du suspens tout au long des six manches de cette année 2021.

Un futur qui s’annonce radieux

Dévoilées récemment, les 2 nouvelles Hypercar engagées par Toyota Gazoo Racing devront faire face à une concurrence qui ne cessera de se densifier avec l’arrivée de Peugeot en 2022, puis Porsche et Audi en 2023 ! La saison 9 du Championnat du Monde d’Endurance donne le coup d’envoi d’une nouvelle ère qui s’annonce lumineuse dans la catégorie reine : les Hypercars.

Avec l’Hypercar, l’endurance entre dans une nouvelle ère

Au revoir LMP1. 2021 marque l’entrée en lice d’une nouvelle catégorie reine en FIA WEC ainsi qu’aux 24 Heures du Mans, la classe Hypercar.

Après les LMP1 entrées en compétition en 2004, la nouvelle catégorie reine des 24 Heures du Mans et du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC s’appelle Hypercar. Ces machines racées et compétitives annoncent une nouvelle ère pour l’endurance. Cette nouvelle règlementation s’appuie sur plusieurs axes fondateurs : compétition entre les différents concurrents, constructeurs ou équipes privées, budget maitrisé, voitures spectaculaires au style et à l’esthétique rappelant les marques qui les engagent.

Au sein de cette catégorie, deux types de voitures sont admises : les Le Mans Hypercar (LMH) et les Le Mans Daytona h (LMDh).