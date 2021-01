ENTRETIEN AVEC LAWRENCE STROLL LE PATRON DE L’EQUIPE ASTON MARTIN EN F1

Propriétaire de l’équipe Racing Point, ex Force India, qu’il a racheté en 2018 à l’homme d’affaires Indien Vijay Mallya, dont les affaires étaient en faillite dans son pays et en fuite en Grande Bretagne, poursuivi par le gouvernement de Bombay, pour multiples malversations, Lawrence Stroll, le milliardaire Canadien, qui a fait fortune ans le textile de grandes marques dans son pays mais pas que (Ralph Laren-Tomy Hilfiger) l’a tout récemment rebaptisé Aston Martin, ayant également repris la firme automobile de prestige Britannique, qu’il a repris avec ses amis et associés.

A quelques semaines de l’ouverture de la saison 2021 des Grands Prix don le premières manches (Australie-Chine) ont dernièrement été reportées, Lawrence Stroll, s’est exprimé, ce qui est rare chez

Lawrence, à quel point est-il excitant de voir Aston Martin revenir sur la grille en Formule 1?

« Très excitant, oui. La Formule 1 est une plate-forme extrêmement puissante qui jouera un rôle clé dans la stratégie globale d’Aston Martin alors que nous cherchons à faire avancer l’entreprise. C’est un sport véritablement mondial avec un public énorme qui, selon nous, peut aider à relancer la marque et à accroître encore sa désirabilité partout dans le monde. Nous avons déjà commencé à voir les résultats de notre travail acharné avec l’annonce passionnante de Cognizant en tant que partenaire principal, qui jouera un rôle clé dans notre transformation numérique. Le sport automobile a toujours été une partie importante de l’histoire de la marque Aston Martin, dès ses débuts, et nous sommes tous fiers d’ajouter à cet héritage. Le retour d’Aston Martin en Formule 1 après plus de 60 ans d’absence est également un moment marquant de l’histoire du sport. C’est dans cette arène que de nombreux constructeurs automobiles parmi les plus grands et les meilleurs du monde se sont affrontés et ont connu du succès, c’est donc un défi extrêmement passionnant pour toutes les personnes impliquées, car nous visons à faire figurer cette marque de voitures de sport britannique emblématique parmi ces noms. »

Quelle est l’importance pour Aston Martin d’être représentée en Formule 1?

« C’est clair et simple, c’est là qu’Aston Martin devrait être. C’est une marque qui a déjà eu un énorme succès dans le sport automobile international de haut niveau comme les 24 Heures du Mans et maintenant nous avons l’occasion d’écrire une nouvelle page dans les livres d’histoire. C’est une perspective extrêmement excitante pour tous ceux qui aiment la marque Aston Martin, pour les fans de Formule 1 et du sport lui-même. »

Aston Martin est une entreprise en rapide évolution. Alors, où se situe la Formule 1 dans la structure globale?

« C’est la pièce maîtresse de notre stratégie marketing et un élément clé de l’entreprise. L’équipe Aston Marti Cognizant Formula One ™ apportera une nouvelle attitude et une nouvelle énergie avec elle, élargissant notre attrait au-delà des fans actuels et occasionnels de Formule 1. Qu’il s’agisse de résultats sur les circuits, d’étendre notre présence sur des plates-formes émergentes telles que l’e-sport ou de proposer de nouvelles activations passionnantes, nous voulons que les gens s’asseyent et prennent conscience. L’arrivée de Cognizant est la première étape passionnante de notre démarche. La Formule 1 est également la vitrine parfaite pour Aston Martin en tant que marque et les voitures incroyables que nous produisons. On a beaucoup parlé de la pertinence de la route en Formule 1 ces dernières saisons, et nous assisterons à un véritable ruissellement de la technologie et de l’innovation de la piste à la route. Nous démontrerons ces liens entre la Formule 1 et les voitures de route, en particulier avec notre gamme de moteurs intermédiaires qui sera lancée dans le futur.

Aston Martin est une marque bien établie et historique. Alors, qu’est-ce que cela apportera à la Formule 1?

«Tout le monde sait ce que représente Aston Martin mais l’équipe de Formule 1 nous permettra d’emporter l’essence de la marque vers de nouveaux endroits, en nous appuyant sur les bases solides posées par les précédentes itérations de l’équipe. Nous voulons parler à un public nouveau et plus large, en les engageant non seulement avec l’équipe, mais avec la Formule 1 elle-même. Nous prenons une organisation remplie de pilotes expérimentés et passionnés et combinons cela avec une marque de style de vie ambitieuse. L’objectif est de séduire la prochaine génération de fans ainsi que les adeptes inconditionnels, en apportant de nouvelles idées, énergie et attitudes dans le processus. Ce voyage commence maintenant sur notre chemin vers le moment passionnant du lancement de la première Aston Martin à courir lors d’un week-end de Grand Prix depuis plus de six décennies.

Vous avez beaucoup mentionné les fans de Formule 1. Alors, que peuvent-ils attendre de cette nouvelle ère?

«Je veux qu’ils sachent que nous voulons les amener au cœur de cette équipe et de notre parcours. Cela peut sembler une platitude, mais je peux vous assurer que c’est une ambition sérieuse qui a été au centre d’une énorme quantité de travail au cours des 12 derniers mois. Nous investissons dans tout ce que nous faisons et en particulier dans des domaines tels que les médias sociaux pour raconter cette merveilleuse histoire. Nous voulons que ce soit une équipe pour tout le monde au-delà du sport, mais en se souvenant des fans dévoués qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd’hui. Pour y parvenir, nous devrons sortir des sentiers battus – et j’espère que tout le monde nous verra faire exactement cela avec une identité fraîche et moderne pour l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One ™. »

John ROWBERG

Photos : TEAM