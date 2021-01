 TIM BURRET A L’ASSAUT DES ROLEX 24 HEURES DE DAYTONA

Le jeune Montpelliérain Timothé Buret, à nouveau mangé par David Zollinger et sa structure de coaching Driving Koncept, rejoint l’équipe Tower Motorsport par Starworks, le Team de John Farano et prendra part, d’abord aux essais du ‘Roar before the Rolex 24 et ensuite aux 24 heures de Daytona au volant de l’Oreca 07, N° 8, en compagnie du Canadien John Farano, et de ses compatriotes Gabriel Aubry et Matthieu Vaxivière.

Avec déjà une solide expérience, quatre participations aux 24 heures du Mans et aussi à quatre Championnats ELMS de rang en catégorie LMP2, le titulaire du prix Jean Rondeau 2016, a acquis une excellente connaissance de la catégorie LMP2 et a démontré une sacrée pointe de vitesse et un solidité à tout juste 25 ans.

Timothé compte également trois participations aux 24 heures de Spa en catégorie GT3.

Avant de rejoindre les USA et la Floride, Timothé Buret nous confie :

« Je suis hyper enthousiaste à l’idée de retrouver la course à l’américaine et une nouvelle course de 24 heures. Je ne suis plus retourné aux États-Unis depuis 2015, lorsque j’y ai séjourné pour prendre part au Championnat Pro Mazda de la filière Road to Indy (Voir lien). Un grand merci à John Farano, à Driving Koncept et à Oreca de m’offrir cette magnifique opportunité. Nous avons un super package et un très bon équipage, qui nous permettra de nous battre devant. J’ai hâte d’y être pour m’attaquer à ce monument du sport automobile. »

Rappelons qu’au cours de la saison 2020, Timothé a disputé le Championnats GT World Challenge Europe Endurance, au volant de la Lexus RCF GT3 du Team Tech1 Racing et également au Championnat GT4 European Series, avec la Toyota GR Supra GT4, de l’équipe CMR.

Il s’est également engagé au Castellet 240 ELMS et aux 24 Heures du Mans sur l’Oreca 07 du Team DragonSpeed, avec le Colombien Juan Pablo Montoya et le Mexicain Memo Rojas.

A ce jour, le programme 2021 de Timothé Buret est défini et il devrait être annoncé dans les prochains jours. Il sera principalement composé de Championnats GT au niveau national et international au sein d’une équipe de référence.

Mais outre les 24 Heures de Daytona, le Championnat endurance IMSA pourrait venir compléter son programme 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY et DRIVING KONCEPT